Alajuelense al borde de la eliminación y Saprissa lejos del liderato: Clásico fue un mal negocio para ambos y se celebra en Heredia

En un partido de Alajuelense ante Saprissa, el ganador acabó siendo el Herediano, quién lo iba a decir, pero así fue tras el empate a uno en el duelo disputado en el Morera Soto.

El 1-1 deja a los florenses virtualmente ya con el primer lugar asegurado, pues están a 6 puntos del Monstruo con seis por disputar, pero con un gol diferencia que los favorece ampliamente (+15 contra +8 de los morados).

Además, ve cómo uno de sus máximos rivales está al borde de quedar fuera, por lo que encima lo evitaría en una hipotética semifinal.

Liberia y Cartaginés, tercero y cuarto de la tabla, también aplauden el resultado pues mantienen una diferencia con el León (cuatro y tres puntos, respectivamente).

Waston marcó su primer gol en el Morera Soto ante la Liga. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los manudos fueron los que, con la obligación de salir a ganar por las urgencias en la tabla, tuvieron la primera gran oportunidad después de una escapada de Ronaldo Cisneros y que, tras un despeje de Abraham Madriz muy centralizado, le quedó la redonda inmejorable a Alejandro Bran, pero el volante no le pegó bien a la pelota y perdonó lo que pudo ser el primer tanto del clásico.

A pelota parada y sin su gran némesis, Alexis Gamboa, en cancha, Kendall Waston logró ganar un balón aéreo tras un tiro de esquina en el que los liguistas pedían falta previa sobre Fernando Piñar, pero no se consideró como tal y el defensa morado silenció el Morera Soto con el primero para los de Tibás.

Joel Campbell, con una gran primera mitad, fue protagonista sobre los 40 minutos y, en una jugada individual, Jefferson Brenes mordió el anzuelo que le puso el habilidoso exmundialista y le provocó un penal que fue señalado sin dudarlo por parte del central. Ronaldo Cisneros fue el encargado de transformarlo en gol para poner la paridad y que en Alajuela se volviera a respirar.

LEA MÁS: ¿Hubo falta previa en el gol de Saprissa? Exárbitro lo deja claro

En la etapa complementaria, la Liga mostró sus intenciones y sus urgencias, ya que en la primera acción puso a sudar a los morados en la zona baja y estuvo realmente cerca de colocarse arriba en el marcador; no obstante, no lograron concretar ese gol que los metiera de lleno en la lucha por la cuarta plaza.

Cisneros de penal anotó para los manudos (Jose Cordero/José Cordero)

El juego se mantuvo sin tanto peligro, pese a las urgencias de uno por luchar clasificación como del otro para luchar la cima, hasta que al 75′, los morados tuvieron una opción inmejorable a pelota parada nuevamente, cuando Fidel Escobar se encontró en el aire una pelota que no dudó en impactar, pero Washington Ortega, con una atajada espectacular, evitó en primera instancia el tanto y luego el mismo uruguayo fue clave en el rebote para salvar el tanto de la visita.

Madriz tuvo su momento clave a los 85 minutos, cuando tras un gran remate de Bran, el joven arquero hizo una atajada que le salvó la tarde a los de Tibás y le ahogó la esperanza a los rojinegros.

Empate a un gol en el clásico disputado en Alajuela (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: En Saprissa explotaron por una falta de Tomás Rodríguez cuando iba solo de cara a gol, ¿Estuvo bien marcada?

Al final el marcador no se movió, pese a un cierre polémico en el que la Liga reclamó una acción de penal, pero el VAR no lo consideró así, por lo que para el campeón nacional la situación es crítica debido que queda a tres puntos del cuarto lugar, con seis en disputa, mientras que para los del Pelícano, el empate los deja casi opciones de lucharle la punta al Herediano, pero con el morbo de dejar a su máximo rival casi eliminado.