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Roberto Artavia opina del árbitraje del clásico y lo que dijo le echará más sala a la herida de afición de Alajuelense

Presidente del Saprissa asegura que el único penal del clásico no se le pitó al Monstruo

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Por Eduardo Rodríguez

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, salió a hablar del arbitraje luego del clásico y sorprendió con lo que dijo.

En el programa Seguimos en YouTube, el presi morado fue enfático en decir que el único perjudicado fue el Monstruo y que el supuesto penal que no le pitaron a Alajuelense, no fue falta.

Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia afirmó que a Saprissa no le pitaron un penal en Alajuela (Marvin Caravaca)

Si faltó pitar un penal fue a favor nuestro, fue el de Villalobos a Tomás Rodríguez, lo abrazó en el área, lo botó, no entiendo como el VAR deja pasar esas cosas, la de Taylor con Gamboa fue circunstancial, con mucho menos contacto que el de Villalobos a Rodríguez, la Liga solo nos anotó de penal, al final hago énfasis en esos”, manifestó.

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El presidente también hizo referencia a una jugada al cierre de la primera mitad en la que Tomás Rodríguez se le pitó falta por un choque contra Rashir Parkins en la que el panameño quedaba en ventaja para tener un jugada de mucho peligro a favor de los tibaseños, tal y como vivió el conjunto morado días atrás en el segundo tanto de Liberia en el triunfo 1-2 en la Cueva.

La de Taylor para mí fue gol, chocaron hombros, Taylor perdió el equilibrio y el delantero de Liberia avanzó, este domingo pasó exactamente lo mismo y nos pitan falta en contra, hay mucha inconsistencia”, aseguró don Roberto.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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