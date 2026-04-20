¿Renovará Ronald Matarrita con Alajuelense? El jugador da importantes y sorpresivas noticias sobre su futuro

Ronald Matarrita, lateral de Alajuelense, acaba contrato con el club a final del presente semestre y su renovación aún es una incógnita; sin embargo, el futbolista dio avances de lo que se viene en su futuro.

“Estamos hablando, creo que en los próximos días nos vamos a sentar a hablar de eso, hay varias opciones también para salir, así que creo que hay que analizar todos los panoramas para el futuro y escoger la mejor decisión”, explicó ante la consulta de La Teja.

Matarrita es uno de los jugadores más regulares de la Liga. (Jose Cordero/José Cordero)

Ante la opción revelada por el jugador de que podría salir, La Teja le consultó qué opciones tenía fuera de Alajuelense; sin embargo, dijo que se reservaba decir en dónde podría estar su futuro en el caso de no mantenerse con los liguistas.

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El defensor del campeón nacional ha sido de los más regulares a lo largo del campeonato nacional, en el que acumula 14 partidos como estelar, jugando casi todos los minutos en cada uno de ellos, sumado a los dos duelos que tuvo el tricampeón de Centroamérica en la Concacaf Champions Cup ante LAFC, en los que Ronald también fue estelar.

Matarrita acaba contrato al final del semestre. (JOHN DURAN/John Durán)

El lateral acumula un tanto en este certamen, contra Guadalupe en el empate a uno entre la Liga y el conjunto josefino.

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Matarrita ya sabe lo que es ser legionario pues salió del club a la MLS, además de un paso por Ucrania y otro por el fútbol de Grecia.