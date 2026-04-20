Referente de Alajuelense explota en redes sociales tras empate en el clásico

Shirley Cruz, exjugadora de Alajuelense, lanzó un fuerte mensaje a los liguistas después del empate a un gol en el clásico nacional contra Saprissa, que deja a los erizos al borde de la eliminación.

Shirley publicó en sus redes sociales un comentario fuerte en un momento de extrema preocupación para los manudos, que dependen de otros resultados para poder clasificar a semifinales y así poder defender el título.

Shirley Cruz tiró un duro mensaje tras el empate de la Liga en el clásico (Mayela López )

“Estoy cansada de polémicas, de excusas; demuestren en la cancha: con entrega, con garra y al 200%. ¡Esa camiseta no es cualquier cosa… se respeta!“.

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“Y si no están para defenderla como se debe, mejor háganse a un lado. Al manudo se le respeta y se apoya al 100″, puso la exjugadora nacional tras el empate.