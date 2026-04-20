Ronald Matarrita revela qué le dijo el árbitro por el posible penal y no le hará mucha gracias a los manudos

Al cierre del encuentro entre Alajuelense y el Saprissa, en el área morada, un agarronazo de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa: los liguistas lo pidieron como penal; sin embargo, ni el juez central ni tampoco el VAR lo consideraron como tal.

Ante esto, los manudos salieron muy molestos con la labor arbitral, ya que con ese penal pudieron ganar el encuentro, pero al no ser así quedaron muy comprometidos en la tabla de posiciones.

Matarrita dijo que el árbitro vio el agarronazo sobre Gamboa pero no lo consideró penal (Jose Cordero/José Cordero)

El lateral erizo, Ronald Matarrita, confesó que habló en la cancha con el árbitro Josué Ugalde instantes después de la jugada.

“Eso ya es trabajo de ustedes; uno como jugador se tiene que acoplar a lo que diga el árbitro. Yo le pregunto y le pido al árbitro que la revise y me dice que la está revisando; yo le digo que lo están agarrando de la camisa. Me dijo que él la está viendo; no sé si al final van a pedir los audios del VAR o no, pero él ve que lo agarran de la camisa, pero que para él no es penal”.

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“Es a pura interpretación del árbitro si es o no penal; creo que hay más árbitros dentro de la cabina del VAR, pero bueno, hay que aceptar, y nosotros como jugadores no tenemos que esperar que nos piten un penal o no; teníamos que ganar el partido en los 90 minutos, pero no lo hicimos”, mencionó Matarrita.

Manudos salieron molestos con el arbitraje del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los campeones nacionales se quedan en la quinta casilla del certamen nacional con 23 puntos, a tres del cuarto lugar, que lo ocupa el Cartaginés, y a cuatro de Liberia.

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Los leones les queda recibir a Puntarenas en el Morera Soto el jueves que viene y cerrar en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia el fin de semana, a la espera de que con resultados de terceros puedan meterse en la siguiente ronda para buscar defender el título obtenido en diciembre pasado.