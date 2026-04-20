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Ronald Matarrita revela qué le dijo el árbitro por el posible penal y no le hará mucha gracias a los manudos

Ronald Matarrita confesó qué habló con el árbitro Josué Ugalde en el momento de la polémica acción que no se pitó como penal para los manudos

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Por Eduardo Rodríguez y Yenci Aguilar Arroyo

Al cierre del encuentro entre Alajuelense y el Saprissa, en el área morada, un agarronazo de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa: los liguistas lo pidieron como penal; sin embargo, ni el juez central ni tampoco el VAR lo consideraron como tal.

Ante esto, los manudos salieron muy molestos con la labor arbitral, ya que con ese penal pudieron ganar el encuentro, pero al no ser así quedaron muy comprometidos en la tabla de posiciones.

19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Matarrita dijo que el árbitro vio el agarronazo sobre Gamboa pero no lo consideró penal (Jose Cordero/José Cordero)

El lateral erizo, Ronald Matarrita, confesó que habló en la cancha con el árbitro Josué Ugalde instantes después de la jugada.

“Eso ya es trabajo de ustedes; uno como jugador se tiene que acoplar a lo que diga el árbitro. Yo le pregunto y le pido al árbitro que la revise y me dice que la está revisando; yo le digo que lo están agarrando de la camisa. Me dijo que él la está viendo; no sé si al final van a pedir los audios del VAR o no, pero él ve que lo agarran de la camisa, pero que para él no es penal”.

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“Es a pura interpretación del árbitro si es o no penal; creo que hay más árbitros dentro de la cabina del VAR, pero bueno, hay que aceptar, y nosotros como jugadores no tenemos que esperar que nos piten un penal o no; teníamos que ganar el partido en los 90 minutos, pero no lo hicimos”, mencionó Matarrita.

Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Manudos salieron molestos con el arbitraje del clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los campeones nacionales se quedan en la quinta casilla del certamen nacional con 23 puntos, a tres del cuarto lugar, que lo ocupa el Cartaginés, y a cuatro de Liberia.

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Los leones les queda recibir a Puntarenas en el Morera Soto el jueves que viene y cerrar en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia el fin de semana, a la espera de que con resultados de terceros puedan meterse en la siguiente ronda para buscar defender el título obtenido en diciembre pasado.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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