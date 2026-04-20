Afición de Alajuelense explotó en enojo tras el clásico y le hace este inesperado reclamo a Óscar Ramírez

El empate de Alajuelense en el clásico nacional ante Saprissa no cayó nada bien entre la afición manuda, que explotó en redes sociales contra el técnico Óscar “Machillo” Ramírez, pese a ser uno de los ídolos más queridos del club.

Empate que complica y enoja

La afición le está tirando al Machillo por el manejo de grupo. (Jose Cordero/José Cordero)

La Liga no logró sacar la victoria y terminó sumando apenas un punto, resultado que la deja comprometida en la lucha por meterse en zona de clasificación.

El contexto encendió a los seguidores rojinegros, quienes no tardaron en mostrar su molestia en la página oficial del club.

Aunque Ramírez cuenta con respaldo histórico, esta vez fue blanco directo de críticas, especialmente por lo que consideran falta de carácter en el manejo del grupo.

Reclamos por indisciplina y falta de mano dura

Entre los comentarios, muchos aficionados apuntaron a la indisciplina dentro del camerino como una de las principales causas del momento que vive el equipo.

“A punta de indisciplina quedamos fuera del torneo”, escribió un seguidor.

“El torneo se perdió y no fue hoy, fue desde que se creyeron mucho y no salieron de la Cali”, comentó otro.

Las críticas también fueron más directas hacia el entrenador y algunos jugadores:

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“Una decepción total”, “Gente que no sirve para nada más que ir a la Cali”, “Van a quedar fuera por vagos”, “Planilla limitada con jugadores fiesteros”, “Deberían irse desde Machillo hasta Bran”, “Solo se exime Cisneros”, “Fuera Macho”, “Bran banqueado, pero ya”, “Fuera Bran”, dicen algunos.

Los mensajes reflejan el malestar de un sector importante de la afición, que exige cambios inmediatos en medio de un cierre de torneo donde cada punto es vital.

El resultado en el clásico no solo dejó a la Liga con presión en la tabla, sino también con un ambiente tenso desde la grada hacia el camerino.