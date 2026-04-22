Saprissa reporta una baja sensible cerca de terminar el torneo

El Deportivo Saprissa informó que sufrió una baja sensible.

Este martes, los morados dieron a conocer que Federico Serrano dejará el cargo de gerente general del club, pues asumirá un nuevo reto profesional.

Serrano llegó a finales del 2025, luego de la salida de Gustavo Chinchilla, quien era el gerente general del cuadro tibaseño.

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Federico Serrano deja el cargo de gerente general del Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

El comunicado de Saprissa

Este es el comunicado del cuadro morado:

“Se informa que, de mutuo acuerdo, el señor Federico Serrano dejará su cargo como gerente general de la institución, para asumir nuevos retos personales y profesionales.

“Durante su gestión, iniciada a finales de 2025, Serrano desempeñó sus funciones con profesionalismo, aportando al fortalecimiento de los procesos administrativos y al desarrollo organizacional del club.

“La junta directiva ha definido un ajuste en su modelo de gobernanza con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y la ejecución estratégica, en esta transición, el presidente de la junta directiva, Roberto Artavia, asumirá funciones de supervisión y gestión estratégica de la organización.

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“De manera complementaria, Omar Hernández asumirá la gerencia general, garantizando la continuidad de los procesos y la implementación de la estrategia definida por la organización.

“Hernández ha formado parte del proceso de transformación institucional desde el Comité Ejecutivo de Horizonte Morado desde el año 2025, liderando áreas clave en materia administrativa y financiera.

“El Deportivo Saprissa agradece profundamente el compromiso y la entrega profesional de Federico Serrano durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. La institución reafirma su compromiso con el fortalecimiento continuo de su estructura administrativa, financiera y deportiva, orientado a la excelencia y a la sostenibilidad en el largo plazo”.

Cabe recordar que Saprissa se medirá a Guadalupe FC este miércoles, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.