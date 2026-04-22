Elian Lanfranchi dejó al Saprissa por el Cartaginés por un motivo un poco incómodo

Elián Lanfranchi vivió un gran momento junto a su familia al anotar su primer gol con el Cartaginés. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Elian Lanfranchi inscribió su nombre este martes en el fútbol nacional con solo 16 años al anotar su primer gol en el fútbol de Costa Rica con una historia que pocos conocen.

El juvenil argentino del Cartaginés anotó a los 52 minutos el tanto con el que los brumosos derrotaron 2-1 a San Carlos por la jornada 17.

El muchacho llegó al Cartaginés hace casi dos años y antes estuvo en las ligas menores del Saprissa, club del que salió con un sinsabor según nos lo confesó su padre, Roberto.

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En charla con La Teja, instantes después de acabado el encuentro, el orgulloso papá nos habló un poco de su historia, como su muchacho llegó a Cartago y dejó Tibás.

“El proceso fue duro para él, el llegó a Cartago golpeado de otro lado y de repente acá le abrieron las puertas, el profe Greivin (Mora) le dio una posición que para nosotros no era la habitual, porque jugaba de contención y creativo y él lo puso de nuevo”

“El primer y segundo torneo salió de goleador en la u-17 y en la u-19 y eso creo que le dio la carta abierta para jugar en el primer equipos”, explicó.

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Don Roberto no quiso profundizar mucho del cambio de equipo por algunas circunstancias que se dieron que reconoce fueron difíciles. En el Monstruo estuvo tres nos detalló.

“Fueron por cuestiones administrativas en ese momento de la gente que estaba de Saprissa, el técnico, la verdad es todo un tema y este es un lindo momento para ahora acordarme de esas cosas feas que le han hecho vivir, pero uno por haber estado dentro del fútbol gracias a Dios lo han hecho mantenerlo bien mentalmente a él”

“Él vino a Cartago y todo ha sido muy diferente, este es un premio al esfuerzo y sacrificio que hizo en liga menor. Llegó en junio del 2024 y se sintió cómodo, a gusto, con los compañeros muy bien y se adaptó en seguida”, comentó.

Roberto Lanfranchi vivió un gran momento junto a su hijo Elian este martes en el juego del Cartaginés. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

El apellido Lanfranchi es conocido en Tibás, don Roberto jugó con el Monstruo en la campaña 2001 -2002 como volante y hace unos años volvió a Costa Rica.

“Uno lo ve en ligas menores haciendo goles y todo, pero verlo debutar en primera división y anotar es el sueño de todo padre, lo de él es hacer goles, lo pusieron por eso y esto le da un voto de confianza”

“El momento del gol estaba supercontento, estaba con mi señora y mis hijos, es una emoción grandísima, ver que tu hijo haga su primer gol es una emoción muy grande, es lo mejor que nos puede pasar”, dijo sobre el partido.