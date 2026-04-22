Cartaginés revela por quién votaron para el puesto que dejó Juan Carlos Rojas y esto opinaron del resultado

Leonardo Vargas Masís, gerente general del Cartaginés, aclaró por quién votaron en la institución blanquiazul para el cargo de director 1 de la Federación Costarricense de Fútbol.

El dirigente brumoso confirmó que su padre, don Leonardo Vargas Monge, votó por Roberto Artavia, presidente del Saprissa, y lamentó, previo al juego contra San Carlos, la decisión que tomaron algunos representantes del fútbol, de darle el voto a Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa y quien se quedó con el cargo.

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Leonardo Vargas, gerente del Cartaginés, aclaró el voto que hicieron este martes, en la asamblea de la Fedefútbol. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Leonardo Vargas

Leo Vargas Jr. conversó con Deportivas Columbia este martes por la noche y aseguró:

“Respetamos lo que sucedió, más allá de que no lo compartamos, es injusto que el Deportivo Saprissa, si bien ya tenían asegurado el cupo, lo perdieran en una votación que realmente empieza a cuestionar ciertas cosas, ¿cómo le quitan esa silla al Deportivo Saprissa?, y también qué intereses hay de que eso suceda.

“Creo que alimenta un poco lo que nosotros viendo, hemos hablado a través del tiempo, desde que el presidente del Cartaginés está en el Comité Ejecutivo y esperamos que eso sea por el bien del fútbol; estábamos a favor del Deportivo Saprissa, por esos argumentos que le mencioné.

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La Fedefútbol realizó una asamblea este martes, en las instalaciones del Proyecto Gol. Foto: prensa FCRF. (FCRF/FCRF)

“El por qué los otros clubes votaron a favor del otro candidato, en teoría fue una votación secreta, pero nosotros lo hicimos así, cada uno sabrá. Hay muchos intereses de por medio, sobre todo por el tema de las televisoras.

“La importancia de que entre más miembros de Unafut estén, más importantes sean las decisiones que se tomen sobre la primera división y las demás ligas. Hay cosas muy políticas que del todo creemos que no están bien”.