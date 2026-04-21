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Saprissa se pronuncia luego de la derrota de su presidente en votación en la Fedefutbol

Este martes, la S publicó un comunicado de prensa, en donde afirma su respeto a la elección de Stewart Gómez, en el puesto que había dejado Juan Carlos Rojas

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Deportivo Saprissa dieron su posición luego de la elección del cargo de director 1 de la Fedefútbol, que ganó Stewart Gómez, por encima de Roberto Artavia, presidente del club morado.

Este martes, la S publicó un comunicado de prensa en el que afirma su respeto a la elección de Gómez, en el puesto que había dejado Juan Carlos Rojas y señalaron que, el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo y competitividad.

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Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa.
Stewart Gómez (derecha) fue electo como director 1 de la Fedefútbol. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La posición de Saprissa

A continuación el comunicado que emitió el equipo morado:

“En el marco del proceso de elección para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, el Deportivo Saprissa reitera su respeto absoluto al proceso y acata la decisión adoptada por la Asamblea este martes 21 de abril de 2026.

“El resultado de esta elección no cambia lo esencial: el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo, su competitividad y su capacidad de desarrollo.

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“La postulación de nuestro presidente tuvo como único propósito aportar liderazgo, experiencia y visión en un momento crítico para nuestro fútbol, evidenciado por el deterioro en el rendimiento y en el posicionamiento internacional de nuestras selecciones.

Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa no ganó la elección para llegar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Sin embargo, lo ocurrido en este proceso vuelve a poner en evidencia la necesidad de centrar la discusión en los temas de fondo: fortalecer la formación de talento, modernizar las estructuras del fútbol nacional y construir un modelo más sólido y sostenible para el futuro, por encima de dinámicas políticas y de representación.

“Creemos firmemente que nuestra contribución no depende de un cargo, sino del compromiso, la responsabilidad y la capacidad de construir. Saprissa seguirá aportando desde cualquier espacio, con la convicción y seriedad, como lo ha hecho a lo largo de sus 90 años de historia.

“El Deportivo Saprissa continuará vigilante y activo en defensa de un fútbol transparente, equitativo y orientado al bien común. Reiteramos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al crecimiento del fútbol nacional con la responsabilidad, los valores y la grandeza que han distinguido a nuestra institución a lo largo de su historia”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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