Saprissa se pronuncia luego de la derrota de su presidente en votación en la Fedefutbol

En el Deportivo Saprissa dieron su posición luego de la elección del cargo de director 1 de la Fedefútbol, que ganó Stewart Gómez, por encima de Roberto Artavia, presidente del club morado.

Este martes, la S publicó un comunicado de prensa en el que afirma su respeto a la elección de Gómez, en el puesto que había dejado Juan Carlos Rojas y señalaron que, el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo y competitividad.

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Stewart Gómez (derecha) fue electo como director 1 de la Fedefútbol. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La posición de Saprissa

A continuación el comunicado que emitió el equipo morado:

“En el marco del proceso de elección para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, el Deportivo Saprissa reitera su respeto absoluto al proceso y acata la decisión adoptada por la Asamblea este martes 21 de abril de 2026.

“El resultado de esta elección no cambia lo esencial: el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo, su competitividad y su capacidad de desarrollo.

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“La postulación de nuestro presidente tuvo como único propósito aportar liderazgo, experiencia y visión en un momento crítico para nuestro fútbol, evidenciado por el deterioro en el rendimiento y en el posicionamiento internacional de nuestras selecciones.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa no ganó la elección para llegar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Sin embargo, lo ocurrido en este proceso vuelve a poner en evidencia la necesidad de centrar la discusión en los temas de fondo: fortalecer la formación de talento, modernizar las estructuras del fútbol nacional y construir un modelo más sólido y sostenible para el futuro, por encima de dinámicas políticas y de representación.

“Creemos firmemente que nuestra contribución no depende de un cargo, sino del compromiso, la responsabilidad y la capacidad de construir. Saprissa seguirá aportando desde cualquier espacio, con la convicción y seriedad, como lo ha hecho a lo largo de sus 90 años de historia.

“El Deportivo Saprissa continuará vigilante y activo en defensa de un fútbol transparente, equitativo y orientado al bien común. Reiteramos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al crecimiento del fútbol nacional con la responsabilidad, los valores y la grandeza que han distinguido a nuestra institución a lo largo de su historia”.