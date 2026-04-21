Stewart Gómez le gana el pulso a Roberto Artavia por puesto en la Fedefútbol

Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa le ganó el pulso a Roberto Artavia, presidente del Saprissa, para el cargo de director 1 en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Gómez, administrador aduanero, mantenía un fuerte pulso contra el dirigente morado por llegar a la Federación.

Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa le ganó el pulso a Roberto Artavia, presidente del Saprissa. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

En el 2021, se metió por el puesto por el que competía en ese entonces Orlando Moreira, dirigente de Fuerza Herediana, quien buscaba el puesto de la vocalía. La candidatura de Gómez ha provocado una serie de reacciones y ya hasta en el Deportivo Saprissa alzaron la voz.

La polémica por el puesto

La elección del cargo ha generado diversas posiciones, desde hace semanas. Para algunos, no está bien que Artavia llegara al cargo, pues en este momento, Teletica es uno de los accionistas del cuadro morado y para ellos, no es adecuado que haya un representante de canal 7 en el Comité Ejecutivo.

Días atrás, Erick Lonis, quien lidera el Comité Ejecutivo de Saprissa también habló del tema y para él, dejar a un equipo como el Monstruo sin representación en la Fedefútbol sería una falta de señorío pues es una institución clave en el fútbol tico.

“No me parece apropiado y me parece es un paso atrás estar en una posición como esta. No entiendo por qué si sale un representante del Saprissa del Comité Ejecutivo, por señorío, por tradición o respeto a la institución, se le la oportunidad al equipo a que presente su candidato y que eso sea unánime. No entiendo por qué es así”.

Erick Lonis cuestiona falta de respeto al Saprissa

“Está bien, uno entiende que hay un trámite que hay que cumplir, pero antes de entrar en eso, está el señorío, darle a Saprissa la posición que merece y que ya tenía en el Comité Ejecutivo. Siento que este es el camino equivocado”, dijo.

Erick cree que un club de 90 años, con tanta tradición y afición, se le debería respestar más.

“Somos más de dos millones de saprissistas en este país, creo que merecemos con creces tener una representación en la máxima administración de fútbol del país, sobre todo con una persona que aportará muchísimo a todas las ligas. Don Roberto es una persona de gran visión en la parte administrativa, comunicación estratética y atracción de inversiones”, explicó.

La sanción que recibió el dirigente

En abril del 2024, el Comité de Ética de la Fedefútbol dio a conocer una sanción contra Gómez, por manejos irregulares de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa.

Esto informó la FCRF en su sitio web:

“Expediente 002-2022. Proceso: Denuncia del Comité Ejecutivo contra Steward Gómez Chévez, por manejos de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa a El Salvador.

“Por tanto: “Se declara al señor Stewart Alberto Gómez Chévez responsable de los hechos investigados y con ello haber infringido el Código de Ética, por lo que se le sanciona con la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en Costa Rica por el término de un mes, iniciando a partir de la notificación de esta resolución, así como al pago de una multa por la suma de 300,000.00 (Trescientos mil colones)”.