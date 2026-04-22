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Osael Maroto destapa si quiso meter mano en Cartaginés y Saprissa

Osael Maroto dijo si tuvo interés en Saprissa y Cartaginés

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, aclaró si en algún momento estuvo interesado en la compra de Cartaginés.

Este martes, el dirigente atendió a los medios, luego de la asamblea que realizó la Fedefútbol en el Proyecto Gol y aseguró que, en algún momento, se les presentó la oportunidad de adquirir el cuadro brumoso y acciones del Deportivo Saprissa.

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28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol aclaró si en algún momento intentó comprar al Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las declaraciones de Osael Maroto

“Mi familia, somos empresarios, nos gusta hacer negocios, se nos presentan muchísimos negocios, se nos presentó el negocio de Saprissa, de Cartaginés y no se dieron, no pasaron.

“Nos llegan a la mesa propuestas, que no salen a la luz pública, pero son cosas que no se dieron“, afirmó el expresidente del Sporting FC.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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