Osael Maroto destapa si quiso meter mano en Cartaginés y Saprissa

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, aclaró si en algún momento estuvo interesado en la compra de Cartaginés.

Este martes, el dirigente atendió a los medios, luego de la asamblea que realizó la Fedefútbol en el Proyecto Gol y aseguró que, en algún momento, se les presentó la oportunidad de adquirir el cuadro brumoso y acciones del Deportivo Saprissa.

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Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol aclaró si en algún momento intentó comprar al Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las declaraciones de Osael Maroto

“Mi familia, somos empresarios, nos gusta hacer negocios, se nos presentan muchísimos negocios, se nos presentó el negocio de Saprissa, de Cartaginés y no se dieron, no pasaron.

“Nos llegan a la mesa propuestas, que no salen a la luz pública, pero son cosas que no se dieron“, afirmó el expresidente del Sporting FC.