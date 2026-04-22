No solo Sporting y Liberia han tenido líos por el uniforme: el fútbol tico ya vivió algo similar

El inicio del juego entre Sporting FC y Liberia se retrasó una hora, debido a una situación que se dio con los uniformes de ambos equipos.

El encuentro estaba programado para las 6 p.m. y, según dio a conocer la Unafut, el encuentro daría inicio a las 7:15 de la noche, en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

El partido no arrancó a la hora pactada debido a que el central, Pablo Camacho, no aprobó el uso de los uniformes: Sporting con uniforme celeste y pantaloneta blanca y Liberia con camisa y pantaloneta de color blanco.

La solución es que los griegos van a usar medias negras.

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Este partido define más que los 3 puntos: Liberia es tercero en la tabla de posiciones, con 27 puntos y Cartaginés es cuarto, con 26 unidades. Si los guanacastecos ganan, se meten a semis.

El juego entre Sporting FC y Liberia se retrasó una hora, debido a una situación con los uniformes de ambos clubes. Foto: prensa PFC. (Prensa /Prensa)

Además, la victoria de Liberia complicaría aún más las aspiraciones de Alajuelense por meterse a semifinales, pues en este momento está fuera de los primeros lugares, con 23 puntos.

¿Se ha dado una situación similar en el torneo local, en donde ambos equipos usan uniformes similares?

Un partido curioso

Según el periodista Luis Enrique Bolaños, hace algunos años dos equipos jugaron un partido con uniforme blanco, durante el primer tiempo.

“En 1998, Cartaginés y Limón jugaron el primer tiempo de color blanco. En ese entonces jugaban Danny Fonseca y Vinicio Alvarado.

“Recuerdo que investigando, el que abría la bodega en Cartago se quedó dormido y, en el primer tiempo, los dos equipos jugaron del mismo color”, recordó.