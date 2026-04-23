Tomás Rodríguez tiene un despertar goleador con Saprissa, ¿le alcanzará para ir al Mundial con Panamá?

El delantero Tomás Rodríguez ha sido cuestionado por cierto sector de la prensa por su falta de gol; no obstante, en los últimos juegos ha logrado anotar un par de goles cuando se acercan las semifinales del certamen y hasta el mismo Mundial.

El canalero metió gol en la final de Copa contra Sporting y ahora fue el que abrió la cuenta en la goleada sobre Guadalupe; no obstante, antes de esos últimos tantos, el técnico de Panamá aseguró que por el momento, Tomás no es considerado para la lista del Mundial.

Rodríguez sumó su quinto gol en el semestre con los de Tibás (JOHN DURAN/John Durán)

“No he tenido comunicación, pero seguiré trabajando y haciendo bien las cosas con el club, dejando las cosas en las manos de Dios para que las cosas se den”.

Sobre las palabras de Thomas Christiansen, el atacante de Saprissa comentó cómo las analiza de cara a sus opciones mundialistas.

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“Yo seguiré trabajando en Saprissa; obviamente el profe es un estratega, uno lo tiene que tomar de la mejor manera, preparándose mejor en los entrenamientos; eso es lo que he venido haciendo, estoy muy contento con el gol”.

El 9 tibaseño también habló sobre su momento actual con los saprissistas, además de sus opciones de ir con los panameños a la Copa del Mundo dentro de un par de meses.

Tomás confesó que tiene una muy buena amistad con Bancy (JOHN DURAN/John Durán)

“Para un delantero es muy bueno marcar goles, más cuando se acercan las instancias finales; a lo largo de los últimos días he tenido más confianza, trabajando en los entrenamientos; he venido haciendo las cosas bien, pese a que a veces no se me da el gol”.

El ariete se refirió a su buena química con el pinolero Bancy Hernández, quien fue el que le dio la asistencia en el gol contra los guadalupanos y con quien celebró la mencionada anotación.

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“Bancy me ha dado un par de asistencias y eso fortalece la sinergia en el equipo, esa confianza que a veces los compañeros le tienen a uno. Bancy, cuando no anota, asiste; es muy bueno. Tengo mucha amistad con él, es mi compañero de cuarto y eso fortalece a uno como equipo para los partidos que se vienen”, aseguró Rodríguez.