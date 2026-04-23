Axel Amador lanza una advertencia al Cartaginés que le da una esperanza a los manudos

Guadalupe ya es equipo de la segunda división; sin embargo, aún debe cumplir con su último juego antes de partir y será un compromiso que tendrá las miradas de todo el país por lo que está en juego con el Cartaginés y Alajuelense.

Los brumosos tienen que empatar o ganar para amarrar la clasificación, y encima también está en juego el boleto a la Copa Centroamericana.

Guadalupe descendió tras caer goleado 5-0 contra Saprissa (JOHN DURAN/John Durán)

Pese a firmar el regreso a las ligas de ascenso después de solo una temporada en primera división, el jugador Axel Amador mandó una advertencia a los brumosos de cara al último juego, que será de mucho interés para otros involucrados.

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“De parte de nosotros vamos a tratar de salir y hacer un buen partido para dejarnos los tres puntos, para que podamos cerrar dignamente, por la institución que nos dio la confianza de estar acá representándolos, entonces queremos cerrar de la mejor manera”, dijo Amador ante la consulta de La Teja.

Acerca del descenso y cómo se vive un momento como este, el jugador guadalupano confesó lo duro de pasar por esta situación.

Alajuelense depende de Guadalupe para buscar el boleto a semis (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es muy difícil, es complicado hablar del tema, tal vez a algunos nos duela más que a otros, algunos podemos sentirlo más, por eso de que algunos se estaban riendo, pero es parte del fútbol. A lo personal, solo queda levantar cabeza; a mí me duele demasiado que esta institución se vaya a segunda, pero solo queda el domingo cerrar de manera digna y ver qué tiene Dios preparado para uno”, señaló.

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Liberia ocupa que Cartaginés pinche en Guadalupe para que ellos, sumando de tres ante Alajuela, puedan quitarle el cuarto puesto de la acumulada que da el boleto a Copa Centroamericana, ya que ambos están empatados con 57 unidades, pero los de la Vieja Metrópoli con mejor gol diferencia (+8 ante +4 de los coyotes).

Mientras que los liguistas, para clasificar a semis, ocupan ganar todo lo que les queda y que Guadalupe le gane a Cartaginés en el Colleya Fonseca.