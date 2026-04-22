Coach deportivo analiza reacción de Ricardo Márquez con Cartaginés y su respuesta es muy interesante

El delantero colombiano Ricardo Márquez vivió una de las noches más difíciles desde su llegada al Club Sport Cartaginés, luego de fallar dos opciones claras de gol ante San Carlos y no poder contener las lágrimas en pleno partido.

El jugador tuvo para hacer el tercer gol de los brumosos, el martes por la noche, pero no pudo anotar por dos increíbles rechazos de la defensa de San Carlos que impidieron que el sudamericano pudiera marcar su primer gol con la camisa brumosa en campeonato nacional.

Luego de la segunda jugada, Márquez no contuvo el llanto, se puso la camisa en su cabeza y su compañero Geancarlo Castro se fue para acuerparlo. Seguidamente, otros futbolistas se acercaron a él, pero Ricardo volvió a ver al cuerpo técnico y hacía gestos con sus manos, pidiendo su salida del terreno de juego.

Ricardo Márquez, delantero de Cartaginés no escondió su frustración, en el cierre del juego ante San Carlos. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

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La mejenga finalizó con marcador 2-1 a favor de los blanquiazules, lo que acerca a los brumosos a las semifinales, porque, en caso de que Alajuelense no le gane a Puntarenas ese jueves, los blanquiazules clasificarán inmediatamente.

La Teja conversó con Edwin Lugo, coach deportivo, quien nos habló de lo que refleja el actuar del jugador del Cartaginés.

Una presión

El experto explicó lo que puede pasar más allá de fallar un gol, en un juego tan importante como el del martes anterior.

“Ese gol, probablemente definía la clasificación de Cartago, porque en este momento está cerca y esa anotación podía marcar diferencia. La presión que hay a nivel interno, no sabemos qué hay en el camerino, si el entrenador le dice, ‘te traje para que metas goles’, y no los hace, no sabemos.

⏰ 90' Insiste Cartaginés buscando el tercero pero se mantiene el 2-1. pic.twitter.com/sILuj0vZxs — FUTV (@FUTVCR) April 22, 2026

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“Lo que pasa con los delanteros es que si metes goles, eres el mejor, pero si fallas, eres el peor, no hay término medio para ellos, desafortunadamente”, comentó.

Pero el análisis de Lugo no termina ahí, pues para el experto, hasta las situaciones fuera de la cancha pueden influir en el rendimiento del jugador.

“No sabemos qué pasa en su vida persona, si tuvo un caso parecido en otro equipo, que falló un gol importante y la afición se le fue encima. Y si él falla, se sentirá inútil, esta palabra es un poco fuerte, pero probablemente él siente que no sirvió.

“Es parte del trabajo de los delanteros, es la vida de ellos, siempre van a fallar, en algunos momentos la meterán, en otros no”, comentó.

Para el coach, a partir de lo que vivió el jugador colombiano, es importante darle el soporte que necesita casi de inmediato.

El delantero Ricardo Márquez falló un gol en el partido ante San Carlos. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Ahora necesita que un profesional lo ayude a entender ese sentimiento, para que lo ayude de la mejor manera. Si los compañeros y entrenador lo apoyaron, la pregunta es: ¿qué le pasa a él?, a lo mejor no está rindiendo lo que él quiere, es necesario que cuente con alguien que lo puede ayudar.

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“No es que él tenga un problema, pero por lo que le pasó, hay que analizar qué lo llevó a tener ese comportamiento. No sabemos si su familia estaba aquí y él no quería que lo vieran fallar, tenía la ilusión de anotar, no sabemos si es un chico muy sentimental”, agregó.

Por los objetivos

A inicio de la temporada, Márquez dijo que tenía entre sus objetivos hacer una importante cantidad de goles y en lo que llevamos de la temporada, solo ha marcado un gol con Cartago, pero en el torneo de Copa.

Ricardo Márquez llegó al Cartaginés para el presente torneo. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

“Se siente presionado, y la falta de gol también lo afecta, porque se está acabando el campeonato y si se termina el torneo y él no ha llegado a la meta, va a estar preocupado.

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“Pero en esto de las metas es importante entender esto: si una meta está bien trazada, pero no la cumple, la persona no debería sentirse mal. ¿Qué pasa si quiere hacer goles, pero en vez de eso hizo 8 asistencias?, no llegó a la meta, pero ayudó al equipo a clasificar.

“Quizás la meta no se logra, pero ayudó y si bien no fue una meta individual, los números no son malos y el fútbol es un deporte en el que si un equipo gana, lo hacen todos. Si pierden, pierden todos y si se falla, fallan todos”, destacó.