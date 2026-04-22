Alajuelense en zona crítica: esto es lo que necesitan los liguistas para clasificar a semifinales

Tras las victorias de Liberia y Cartaginés del martes por la noche, el panorama de la Liga Deportiva Alajuelense se volvió prácticamente extremo: ya no depende de sí mismo y necesita una combinación de resultados que muchos ya califican como imposible y solo un milagro podría meterlos.

En este momento, los aurinegros ocupan el segundo lugar de la tabla, con 30 puntos. Cartago está en el tercer lugar con 29 unidades y Saprissa en el cuarto puesto, con 28 puntos, con un partido menos que será este miércoles ante Guadalupe.

Alajuelense está de quinto, con 23 unidades, por lo que ahora, los rojinegros no sólo deben derrotar a Puntarenas FC (jueves) y a Liberia (domingo), sino que depende de otros resultados. Un empate en algún partido o derrota los deja fuera.

Alajuelense enfrentará a Puntarenas FC, este jueves, a las 8 p.m. Foto: prensa PFC. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

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Los escenarios que pueden ayudar a Alajuelense

Si Alajuelense hace un cierre perfecto llega a los 29 puntos, y a partir de ahí, los liguistas podrían prender velitas, esperando una serie de resultados.

Algo que le podría dar esperanzas a los rojinegros, es que Cartaginés caiga en la última fecha, contra Guadalupe FC.

Si Saprissa pierde alguno de los juegos, ante Guadalupe FC o Puntarenas también podría ayudarle, siempre y cuando, los leones hayan hecho un cierre perfecto.

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Sin embargo, ya no pueden alcanzar al equipo que dirige José Saturnino Cardozo. Los guanacastecos llegaron a una cantidad de puntos (30) que se volvió inalcanzable para el equipo que dirige Óscar Ramírez y prácticamente, la Liga puede optar por el cuarto puesto.