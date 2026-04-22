¡Un campo menos para Alajuelense! Liberia gana y está en semifinales

¡Liberia está en semifinales! Por segundo torneo consecutivo, el paraguayo José Saturnino Cardozo logró meter a los Coyotes en la fiesta grande del torneo nacional.

En un partido que inició casi una hora tarde por un enredo con los uniformes, los guanacastecos vencieron a Sporting FC en su casa, el estadio de Puente de Piedra, en Grecia.

Así se celebra un gol que da el boleto a semifinales. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Un golazo de Néstor Arévalos, con la complicidad del portero Leonel Moreira, fue suficiente para que la Ciudad Blanca busque su segundo título nacional.

De este modo, quedan solamente dos boletos en disputa, que se los tendrán que repartir entre Saprissa, Cartaginés y Alajuelense.

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Medias resolvieron

Pero antes de hablar del partido, hay que hacerlo de lo que pasó antes del pitazo inicial, de esas situaciones que dejan muy mal parado a nuestro campeonato.

Resulta que el juego estaba programado para las 6 de la tarde, pero el central Pablo Camacho dijo que no se podía jugar porque los uniformes de los equipos eran muy similares: los locales con camisa celeste y pantaloneta blanca, mientras que la visita traía camisa y pantaloneta igualmente de color blanco.

Liberia clasifica a semifinales por segunda vez consecutiva. (Liberia/Liberia)

En Sporting aseguraron que no tenían uniformes negros y los Coyotes solo trajeron su indumentaria de visita. Luego se dijo que los griegos usarían pantalonetas negras, pero tampoco lograron encontrar suficientes.

Al final, la solución fue que, básicamente, usaran los mismos uniformes, pero Sporting con medias negras. Y le damos la razón al árbitro, porque en la transmisión costaba montones distinguirlos.

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Esperaríamos que hoy la Unafut dé una explicación de qué fue lo que pasó, pues algo así no puede pasar en un torneo que se dice profesional. Más que en este mismo torneo ya se ha dado esa situación, de poner a los griegos de celeste y la visita de blanco. ¿Cómo insisten en eso?

Gol y pare de contar

Del partido en sí no hay mucho qué decir, ya que no fue bueno.

En la primera parte Sporting tuvo un poco más la bola, insistía más y parecía que era el que estaba a un paso de amarrar el boleto, eso sí, sin claridad en sus llegadas.

De jugadas de peligro solo podemos destacar una de Josimar Méndez al 18′, que recibió un buen pase que lo dejó de cara al marco, pero Antonny Monreal hizo un buen achique y la mandó al tiro de esquina.

La expulsión de Ariel Soto fue clave en el partido. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Al 36′, Arévalo dio una pista de lo que vendría luego, con un bonito remate desde fuera del área, pero en esa ocasión Moreira sí logró desviarla de buena forma.

Todo se resolvió en el segundo tiempo y con dos jugadas puntuales.

La primera al minuto 69, cuando Ariel Soto se fue expulsado por doble amarilla, dejando un hueco en la defensa local, a la cual no le dio tiempo para acomodarse, pues tan solo dos minutos después cayó el gol.

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Arévalo aprovechó que le quedó todo un hueco de cara a marco y, desde fuera del área, lanzó un zurdazo que dejó a Leo solo viendo pasar la bola.

Liberia ahora recibirá a Alajuelense el domingo, pero con la tranquilidad de que, a diferencia de su rival, ya tiene un boleto para pelear por el campeonato nacional.