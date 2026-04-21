Crisis arbitral en Costa Rica: Técnicos, analistras arbitrales y exjugadores critican malas decisiones y exigen soluciones

Enrique Osses es muy señalado por muchos en el fútbol de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego de varias jornadas con serios errores, el arbitraje en Costa Rica debe encender la luz de emergencia y enfrentar la seria crisis en la que vive, este es el criterio de diversos actores a los que La Teja consultó al respecto.

Jugadores, técnicos, directivos, se han unido en una sola voz para señalar fecha tras fecha los fallos, los cuales son ratificados por diversos analistas arbitrales.

Para los equipos la situación vivida es todo un reto a la paciencia, ya se cansaron de dar quejas, enviar cartas o escuchar explicaciones de parte de la Comisión de Arbitraje que justifica los errores de los silbateros.

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Crisis arbitral en Costa Rica: molestia generalizada en el fútbol nacional

La situación la ejemplificó de manera muy precisa Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, el viernes anterior luego del encuentro ante el Municipal Liberia en el que la polémica arbitral no faltó.

“Somos seres humanos, el árbitro es un ser humano y se equivoca. Lo que pasa es que queremos hacer parecer a la prensa, al aficionado, a los clubes, que los árbitros no cometen errores. Solo en esta parte del mundo no cometen errores.

“Son seres humanos y pueden equivocarse, pero sí estamos indignados. Son errores muy marcados y lo que más lamento y me pone muy triste es que después quieran argumentar las cosas que todo el mundo está viendo.

“Los analistas, los exárbitros, todos lo dicen. Yo creo que eso está muy mal“, tiró el entrenador chapín.

Piden salida de Enrique Osses y cuestionan el uso del VAR

Amarini Villatoro fue muy crítico del arbitraje en Costa Rica. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

La Teja consultó a dos analistas arbitrales nacionales y a uno internacional que conoce bien a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, y acuerparon lo dicho por Amarini sobre los errores que vienen cometiendo.

Para ellos lo que sucede es una crisis de credibilidad, no creen en la labor de Osses y de manera directa afirman que lo mejor es que este deje el cargo, como considera Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

“Hay que echar a Enrique Osses o quitemos el VAR, porque a la larga no vino a solucionar nada, se siguen viendo los mismos errores y ahora peor porque ya no debería haber excusa para no pitar ciertas cosas.

“Antes veíamos menos errores que ahora, veámoslo así, los árbitros, al menos, corrían y hacían el esfuerzo, ahora se confían. Yo echaría a Enrique Osses ya, prefiero pagarle lo que le debemos y que se vaya, en Costa Rica hay gente muy capacitada, lo que pasa es que este Comité Ejecutivo solo quiere solo gente de afuera y no se vale”, dijo.

Para Bejarano, Osses se ha preocupado más por lo que se dice de su trabajo, que por mejorar el arbitraje tico.

Señalamientos por manipulación de criterios y estadísticas

El arbitraje de Josué Ugalde fue muy cuestionado en el clásico entre Alajuelense y Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otro analista que le tiró duro a la comisión y al chileno, es Greivin Porras, quien asegura que a Osses le importa más maquillar estadísticas y tapar errores.

“Es muy preocupante lo que está pasando, los árbitros cometen errores, ninguno está exento de eso, aún con el VAR es imposible que las cosas salgan de manera perfecta, pero lo que pasa es que en un juego se justifica algo y en la siguiente fecha o incluso en el mismo juego, suceden situaciones similares con decisiones arbitrales diferentes.

“En una jornada decides que algo no es penal y a la siguiente ya lo es, entonces todo mundo se pregunta qué está pasando y todo el país está viendo lo contrario a lo que dice la Comisión. Han creado una confusión muy grande entre la gente por eso”, destacó.

Porras opina que para cuidar las estadísticas es que en la Comisión actúan de esa manera, de justificarlo todo, para al final del torneo sacar pecho con los números, aunque la mayoría ve que las cosas son muy diferentes.

“Saldrán diciendo al final del torneo que solo cometieron cinco errores, cuando a veces cometieron cinco en una sola jornada”, adelantó Porras.

El exárbitro mexicano Fernando “Cantante” Guerrero fue muy crítico de la labor de Osses, una persona que considera ha vivido a expensas del arbitraje y que nunca reconoce sus errores.

“Te firmo que justificará hasta las jugadas claras para cuidar su trabajo”, dijo el también analista del canal mexicano Tudn.

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Errores arbitrales impactan directamente la tabla de posiciones

Adrián Chinchilla fue muy señalado por su labor en el juego entre Cartaginés y Herediano. (Mayela Lopez/Mayela López)

Un punto importante a considerar es lo que los errores inciden directamente en la tabla de posiciones, por lo que figuras como Bejarano afirman entender a los equipos.

Veamos algunos ejemplos de decisiones que repercutieron directamente en la zona alta de la tabla, según el criterio de analistas arbitrales en las últimas jornadas.

A Alajuelense no le pitaron un penal claro en cada clásico, uno en Tibás y otro en Alajuela, lo que significa que ante los morados los erizos hubieran sumado tres puntos más y los morados tendrían tres menos al quedar un partido igualado y otro con triunfo manudo.

Cartaginés fue perjudicado en los encuentros ante Herediano y Liberia, primero con un penal que no le pitaron a favor y luego uno en contra con lo que hubiera sumado un empate en ambos juegos y tendría dos unidades más y florenses y pamperos dos menos.

Puntarenas FC perdió este sábado ante Sporting, reclamaron un penal que no les señalaron a los cuatro minutos y que el primer gol aurinegro venía de una falta.

Si nos ponemos a hacer números. Herediano sería líder con 32 puntos, Cartaginés tendría 28, Alajuelense 26, Saprisa y Liberia 25 , San Carlos 20, Sporting 19, Puntarenas 18, Guadalupe 14 y Pérez Zeledón 13.

Al ver estos movimientos se ve como equipos como Cartaginés, Alajuelense y Puntarenas han sido perjudicados de forma reciente, al menos, es lo que reclaman desde los clubes.

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Entrenadores y figuras históricas cuestionan imparcialidad arbitral

César Alpizar, entrenador del Puntarenas FC, fue muy crítico del arbitraje tras el juego ante los albinegros y hasta dejó la puerta abierta si existen favoritismos.

“Carevic (DT de Sporting) dirigió todo el primer tiempo a la par del cuarto árbitro y lo que hacía el cuarto árbitro era darle la espalda. Yo le fui a reclamar y a mí sí me regañó y me regaña al cuerpo técnico. Son cosas y detalles que al final del día uno se guarda, pero es complicado no hacer una interpretación inadecuada de lo que pasa.

“El profe Amarini decía que nuestro fútbol tiene una herramienta superimportante como el VAR, pero la toma de decisiones e interpretación es increíble, los errores que se cometen, teniendo un análisis y la cantidad de árbitros que se tienen, se supone que profesionales y que se hagan las interpretaciones que se hacen”, dijo.

Ante todos estos cuestionamientos le pedimos a la Fedefútbol una entrevista con Osses y una consulta puntual sobre lo expresado por Alpizar, pero únicamente nos respondieron que enviaron las consultas a la Comisión de Arbitraje.

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Rolando Fonseca da en un punto claro

Rolando Fonseca dio su opinión sobre el problema del arbitraje en Costa Rica. (Rolando Fonseca/Instagram)

Rolando Fonseca, leyenda del fútbol tico, fue muy directo al decir que entiende la frustración de clubes como el Cartaginés.

“Yo le doy al Cartaginés algo que nadie le quiere dar y es que aquellas declaraciones que dio don Leo (Vargas) antes de iniciar el torneo le están pasando factura con los árbitros, lo agarraron de pochimbol, todos los árbitros se equivocan contra Cartaginés.

“Hay un pequeño contacto en el área de Cartago contra Liberia y es penal, pero a uno de sus jugadores lo atropellan en el juego contra Heredia y no es. El Cartaginés se ganó todos los errores del VAR y los árbitros, ¡qué curioso!”, comentó.

Para Fonseca, otro asunto clave es que cada árbitro pita según su interpretación, lo que genera decisiones distintas en jugadas similares.

Además, considera que el VAR ha dejado en evidencia la necesidad de mayor capacitación y profesionalización arbitral.

“La herramienta venía a darle una ayuda a los árbitros, pero el tema es que lo estamos dejando a lo interpretación, para mí esto es penal, para usted no, yo lo intepreto para bien o para mal, pero tenemos que quitar la intepretación porque para eso están las reglas, el problema es que hoy dirigimos acorde a lo que yo pienso”.

Rolo finalizó con una sugerencia clara: cuando los árbitros sean profesionales y trabajen todos los días, se podrán exigir verdaderos resultados