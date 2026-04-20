Famoso exárbitro mexicano analizó posible penal en el clásico y se van ir de espaldas con lo dijo

Fernando Guerrero estuvo como árbitro en el mundial de Catar 2022. (Tomada de Mediotiempo.com/Tomada de Mediotiempo.com)

El arbitraje en Costa Rica está en el ojo del huracán, en cada jornada se cometen errores graves que han influido en resultados y que para los analistas arbitrales han sido claros.

La última polémica se dio en el cierre del juego este domingo entre Alajuelense y Saprissa, en el que un jalón en el área morada sobre Alexis Gamboa era penal para diversos analistas, muy críticos con la labor que hace la Comisión de Arbitraje.

Este es apenas un ejemplo, durante la última fecha y la anterior hubo diversas situaciones reclamadas por jugadores, técnicos y directivos en general.

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Fernando “Cantante” Guerrero explota contra el arbitraje tico

La Teja le consultó a Fernando “Cantante” Guerrero, analista arbitral de la cadena de televisión mexicana TUDN sobre esta y otras jugadas para tener un criterio de alguien externo y su criterio es claro.

El popular analista fue tajante y no se anduvo por las ramas para decir lo que piensa.

“Penal del tamaño del estadio, seguro dirá el jefe de silbantes que estuvo bien no llamar al arbitro por el VAR”, indicó el azteca.

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Alexis Gamboa fue el protagonista de una jugada que reclamaron como penal en Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Críticas directas a Enrique Osses y la Comisión de Arbitraje

Guerrero conoce muy bien a Enrique Osses, ya que el chileno trabajó cuatro años como presidente de la Comisión de Arbitros de México entre el 2021 y el 2025, tiempo en el fue muy crítico de su gestión.

Esta fue apenas la primera jugada que les pedimos analizar al Cantante. Dos correspondieron a la jornada pasada y otras dos a la actual.

De la fecha 15 le consutamos sobre el penal no pitado a favor de Cartaginés ante Herediano y la jugada por la que reclamaron tarjeta roja a Kendall Waston entre Saprissa y Liberia.

De la 16 le pasamos el penal pitado a favor de Liberia ante los brumosos y la situación que ya mencionamos del clásico nacional.

Para Guerrero la única de estas jugadas en la que se acertó fue el penal a favor de los pamperos: “El guardameta golpea con las manos de manera imprudente al rival en la disputa de balón y tarjeta amarilla. Es oportunidad de gol, pero se baja la sanción”, opinó.

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La jugada de Kendall Waston desata la mayor crítica

Sobre el penal cometido contra los blanquiazules en el juego del Team, lo vio como falta al considerar que Getsel Montes cometió una entrada imprudente.

De la que fue más crítico y explicó en detalle, es con la de Waston, la que calificó como una roja clara y le bajó el piso al argumento de que fue una disputa por la bola.

“Es tarjeta roja por arremeter contra un rival, se excede de fuerza al disputar un balón dividido. Aunque juegue el balón puso en riesgo de lesión al rival. Observa como deja su pie el que patea el balón”

“Despues de patear el balón pone su pie rigido y mostrando los tachones. Es roja por arremeter contra un rival. Eso es claro en la regla 12”

Enriqu Osses fue criticado duramente por Fernando Guerrero. (JOHN DURAN/John Durán)

Fernando se basó en lo que dice la regla y cómo califica este tipo de jugadas.

“Todo jugador que arremete contra un adversario en la disputa del balón de frente, por el costado o por detŕas, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva o poniendo en peligro la integridad física del adversario, está jugando con excesiva dureza”, destacó.

Guerrero cuestiona con dureza a Osses

Guerrero fue muy crítico de la labor de Osses, una persona que considera ha vivido a expensas del arbitraje y que nunca reconoce sus errores.

“Te firmo que justificará hasta las jugadas claras para cuidar su trabajo”, añadió.

Guerrero tuvo gran trayectoria en México, estuvo en el Mundial de Catar 2022 y anunció su retiro en el 2025.