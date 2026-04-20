Fedefútbol se pronuncia sobre la denuncia que LINAFA realizó contra Osael Maroto en la FIFA

La Fedefútbol afirma que no ha recibido ninguna notificación de una denuncia contra Osael Maroto. (Rafael Pacheco Granados)

La Federación Costarricense de Fútbol reaccionó este lunes ante la denuncia que presentó la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) contra Osael Maroto, presidente de la institución, la cual realizó directamente ante FIFA.

Fedefútbol responde a denuncia ante FIFA contra Osael Maroto

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol aseguró que no tiene conocimiento del tema y que aún no le llega ninguna notificación al respecto.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) aclara que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la existencia de una denuncia contra el señor Osael Maroto ante instancias de la FIFA.

“En cuanto contemos con información oficial y verificable, la Federación comunicará oportunamente los detalles pertinentes, en apego a los principios de transparencia y responsabilidad institucional”, indicaron.

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LINAFA acudió a la Comisión de Ética de la FIFA

LINAFA confirmó mediante de un comunicado, que el pasado viernes 17 de abril interpuso una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la FIFA.

“Esta acción responde a hechos que, a criterio de LINAFA, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril.

“LINAFA considera estos hechos como inaceptables e improcedentes, razón por la cual ha decidido acudir a instancias internacionales, con el objetivo de salvaguardar los principios de transparencia, legalidad y democracia en los procesos de elección dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol”, señala el comunicado.

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LINAFA busca que se analicen los comportamientos antes de la reunión de dirigentes, para asegurar un entorno libre de influencias indebidas.

Asamblea de la Fedefútbol se mantiene en pie

Sobre esta asamble,a la Fedefútbol indicó que se realizará dentro de los ámbitos legales y de justicia para todos sus representantes.

“Respecto a la Asamblea General Extraordinaria de este martes 21 de abril, la FCRF reitera que el proceso de elecciones es legal y debidamente establecido, y manifiesta su absoluto respeto por los procedimientos institucionales", finaliza la nota de la Fedefútbol.