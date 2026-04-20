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Osael Maroto enfrenta graves acusaciones ante la FIFA

LINAFA confirmó una denuncia formal contra Osael Maroto

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol nacional enfrenta un momento de alta tensión institucional tras un anuncio de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA).

El organismo confirmó este lunes, por medio de un comunicado, que el pasado viernes 17 de abril interpuso una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la FIFA.

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El documento señala directamente a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, acusándolo de prácticas que comprometen la integridad de la gobernanza deportiva.

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La noticia se dio a conocer este lunes por medio de un comunicado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Supuestos actos de presión previos a la asamblea

“Esta acción responde a hechos que, a criterio de LINAFA, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril.

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“LINAFA considera estos hechos como inaceptables e improcedentes, razón por la cual ha decidido acudir a instancias internacionales, con el objetivo de salvaguardar los principios de transparencia, legalidad y democracia en los procesos de elección dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol”, señala el comunicado.

Compromiso con la transparencia y el fútbol base

LINAFA busca que se analicen los comportamientos antes de la reunión de dirigentes, para asegurar un entorno libre de influencias indebidas.

Además, manifestó su preocupación y calificó como un “deterioro” lo que ha experimentado la liga en los últimos años.

“Con esta gestión, reiteramos nuestro compromiso con la detensa de los derechos del fútbol aficionado y con la promoción de procesos transparentes que garanticen el desarrollo integral del deporte”, informó.

La entidad indicó que al tratarse de un proceso en trámite, no emitirán más declaraciones sobre este tema hasta que se cuente con una resolución.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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