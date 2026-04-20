Kendall Waston rescató punto para Saprissa, pero lamentó esto tras el clásico ante Alajuelense

El defensor Kendall Waston volvió a aparecer en el momento oportuno: un certero gol de cabeza, que le permitió al Deportivo Saprissa rescatar un empate en el clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense.

Gol, liderazgo y peso en el clásico

Kendall Waston anotó de cabeza en el clásico nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El zaguero morado abrió el marcador en el Morera Soto tras imponerse en una jugada a balón parado, confirmando una vez más su importancia tanto en defensa como en ataque.

“Pienso que fue un buen gol, modestia aparte, pero ahí es donde siempre trato de aportar cuando subo en ataque en esas pelotas quietas”, expresó Waston tras el compromiso.

El zaguero fue claro en que los clásicos son partidos diferentes, donde la intensidad supera al espectáculo.

“Fue un partido de clásicos, porque a veces no son tan vistosos, son más de choques… si usted no mete el gol, cualquier jugada puede cambiar todo”, comentó.

Un punto que sabe a poco

A pesar del esfuerzo, el defensor fue claro en que el resultado dejó sensaciones encontradas, pues prácticamente se despidieron de la posibilidad de ser líderes.

“Lamentablemente no pudimos mantener el marcador a favor… logramos un punto que no nos deja avanzar tanto como queríamos. Siempre vamos a tratar de ganar todos los partidos que vengan, porque esa es nuestra idiosincrasia, luchar por estar en lo más alto”, afirmó.

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Waston también destacó la fortaleza del grupo tras semanas complicadas, incluyendo una derrota reciente y una final de Copa.

“Tuvimos días difíciles… pero mental y emocionalmente el equipo está muy bien”, aseguró.

De cara a lo que viene, el defensor dejó claro que el enfoque cambia. “Clasificando a semifinales es otro torneo aparte, donde los pequeños detalles hacen la diferencia”, concluyó.

Con su gol y liderazgo, Kendall Waston volvió a ser figura en un clásico que, aunque no dejó ganador, sí reafirmó su peso en momentos decisivos.