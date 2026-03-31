Tras la derrota ante Irán, Gustavo López hizo un durísimo análisis sobre la realidad del fútbol tico

El comunicador Gustavo López, de Teletica, no se guardó nada tras la vergonzosa derrota 5-0 de Costa Rica ante Irán, y lanzó un fuerte mensaje, antes y después del partido, en el que cuestionó la forma en que se dio, apuntando a problemas que van más allá de lo ocurrido en la cancha.

Según López, el rendimiento de la Tricolor evidenció serias limitaciones y una falta de sacrificio, aunque dejó claro que la responsabilidad principal no recae únicamente en los jugadores, sino en la dirigencia del fútbol costarricense.

Para el analista, lo sucedido es el reflejo de malas decisiones acumuladas, incluso influenciadas por intereses políticos que terminan afectando directamente el desarrollo del juego.

“Evidentemente, hoy no es solo por el resultado, que es vergonzoso, sino por la forma en que se pierde. Creo que hoy Costa Rica jugó como un equipo de canchas abiertas; fue un cuadro con muchas limitaciones.

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El periodista Gustavo López no dejó títere sin cabeza, al hablar de la realidad del fútbol costarricense. Foto: Instagram Gustavo López. (Foto: Instagram Gustavo López. /Foto: Instagram Gustavo López.)

“Si uno pone la luz corta, sería hablar de la falta de sacrificio de los jugadores, pero la responsabilidad recae sobre los dirigentes. Ellos tienen gran parte de la responsabilidad y, más allá del partido, esto es consecuencia de muchas cosas”, comenzó diciendo Tavo.

Luego, el comunicador habló de lo que son, para él, los problemas que enfrenta el fútbol costarricense.

Costa Rica se vino goleada por la Selección de Irán. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

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Muchas cosas

“El resultado es consecuencia de muchas cosas, decisiones políticas que se están metiendo en el área de juego. Óscar Ramírez, quien es hombre de fútbol, dijo que debíamos unirnos, porque él sabe que el fútbol anda mal, y Erick Lonis se unió a sus palabras.

“Lo que pasa es que hay dirigentes que están embelesados por el poder, y nada más les falta ponerse la camiseta y la pantaloneta, y las decisiones tienen una incidencia directa en el rectángulo de jugadores”, afirmó.

Gustavo cree que además, a nivel deportivo no lo estamos logrando con la generación de futbolistas.

“Hay una mala generación de jugadores y de dirigentes. En una empresa seria, si el gerente general o administrativo no da los resultados, tiene que irse para la casa. Pero andan buscando votos para reelegirse, cuando el producto de la industria no lo están cuidando”, afirmó.

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Para Tavo, la labor de Osael Maroto como presidente de la Fedefútbol no ha sido buena. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hacerse a un lado

¿Cuáles dirigentes deben hacerse a un lado?, le preguntamos:

“No es que no me atreva a decir nombres, pero uno no conoce los entretelones de lo que se da adentro, pero la presidencia de Osael Maroto no ha sido buena, pero no solo se le puede culpar a él.

“Trabaja con un equipo que lo respalda y los resultados saltan a la vista. Algunas cosas vienen heredadas de años atrás, pero Osael no ha venido a resolver mayor cosa, pero tampoco se trata de recargarle toda la culpa a él.

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“El fútbol está mal y la estructura local también, porque la Liga de Ascenso y la tercera división, y sin desmeritarlos, creo que la primera división es la que debe tener más peso.

“¿Cómo es que quieren llevar al Comité Ejecutivo a un señor sancionado por el propio Comité de Ética? Creo que los representantes de los equipos más grandes deben estar en el Comité Ejecutivo y no estoy hablando del caso de Saprissa; si fuera de otros equipos, opinaría lo mismo”, destacó.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional es el menor de los culpables, en criterio del periodista. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El comunicador hizo a un lado al técnico de la Tricolor, Fernando Batista, porque, para él, está empezando su proceso y es el menor de los responsables.

“Creo que el Bocha está más asustado que nosotros, lleva apenas tres entrenamientos con la Selección y no se le puede someter a una evaluación. Él está recogiendo una generación de jugadores que no es buena para Costa Rica y, en este momento, tomaría distancia con él”, afirmó.