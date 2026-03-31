¡Con razón no fuimos al Mundial! Costa Rica hace el ridículo en amistoso ante Irán

La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Lo de Costa Rica ante Irán fue simplemente sonrojante, ya que en el segundo encuentro oficial del técnico Fernando Batista, la tricolor fue humillada 5-0, y pudieron ser más.

Por una situación con el príncipe de Jordania y demás miembros de la realeza de dicho país, los factores de seguridad influyeron en que el juego entre la Tricolor e Irán cambiara de logística, y el partido pasó de un estadio como el Mardan Sports Complex a una sede alterna, de canchas abiertas, digna para lo que representó la Sele en este encuentro.

Andrey Soto volvió a ser titular con la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

La pena fue tal que hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaba presente observando el juego, es decir, demostramos por qué no estamos en el Mundial 2026, y es que la masacre inició en apenas 11 minutos cuando Ali Gholizadeh, tras una salida muy precipitada de Guillermo Villalobos que acabó perdiendo el balón, y en un par de pases ya nos anotaron el primero.

El mismo Memo cometió penal y al 19 Mehdi Taremi puso el segundo desde el manchón blanco, y en cuestión de unos minutos, al 31 fue Mohammad Mohebi, quien solo en el área y tras un desvío, puso el tercero para ya darle tintes de goleada.

Warren Madrigal mostró un par de destellos en el complicado partido para la Selección de Costa Rica ante Irán. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

LEA MÁS: Cristian Sandoval responde sin tapujos al comunicado de Sporting

Ahora sería Gerald Taylor el que cometería otro penal para que tres minutos después cayera el cuarto tanto; otra vez Mehdi Taremi sería el encargado de ponerle más tintes de escándalo al compromiso.

Al medio tiempo llegaron las variantes en ambos equipos, y pese a que Irán se pudo ver más relajado ya con el resultado de goleada, a los 54, un tremendo gol de Mehdi Ghayedi puso la bochornosa manita.

Gianni Infantino observó la goleada de Irán ante Costa Rica (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Pese a que Irán tuvo para ampliar las cifras, Costa Rica supo, dentro de lo que cabe, defender las embestidas del rival en la etapa de complemento que le sobró al duelo, ya que a medio gas, igualmente nos pasaron por encima sin ningún tipo de dificultad.

La Tricolor durante los 90 minutos del partido en ningún momento fue capaz de inquietar al contrincante para poder, aunque sea, maquillar algo el resultado, con excepción de tímidos intentos por parte de jugadores como Warren Madrigal o Jossimar Alcócer, quienes con individualidades buscaron remates que no acabaron en absolutamente nada.

LEA MÁS: Esposa de David Guzmán arremete contra hijo de Wálter Centeno y le dice de todo

Al final de cuentas, el resultado no se movería más y Costa Rica finalizó haciendo el ridículo 5-0 ante el combinado iraní, sin ofrecer absolutamente nada más que algunas patadas a los contrincantes y corroborando el motivo por el que nuestra selección no está en la Copa del Mundo.

Ahora, lo más preocupante no es solo este papelón, sino que a la Tricolor le toca medirse en juegos amistosos con combinados como Inglaterra y Colombia, y con un nivel como el de este martes, el ridículo está garantizado.