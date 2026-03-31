Chepe Bomba destroza a la Selección tras el papelón ante Irán: esto fue lo que dijo

Costa Rica dio pena ante Irán tras caer 5-0 en un juego amistoso en el que la Tricolor no ofreció mayor resistencia, algo que el periodista de Panamá, Chepe Bomba, aprovechó para tirarles parejo a nuestros jugadores, a los que calificó de forma despectiva.

Chepe Bomba calfició de vagos a la Selección Nacional (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)

“Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro. Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales. Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable. No es ni la sombra del 2014. Es una panda de vagos. ¡PUNTO Y PELOTA! Mentira no es”, dijo el comunicador José Miguel Domínguez en su cuenta de X.

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Los panameños sí están en el Mundial de Norteamérica 2026 tras clasificar de forma directa, mientras que nosotros venimos del mayor fracaso de nuestra historia a nivel de selección mayor.