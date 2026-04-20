Christian Sandoval dice que “aliado de Osael Maroto” cree que a equipo de primera lo favorece la Comisión de Arbitraje

Christian Sandoval replicó las quejas de César Alpizae sobre el arbitraje y un supuesto favorecimiento hacia Sporting. (Captura de video/Captura de video)

Christian Sandoval, periodista de Teletica Deportes y director de Teletica Radio replicó, este lunes, un serio cuestionamiento que hizo un técnico de la primera división porque considera que un club estaría siendo favorecido por el arbitraje.

El comunicador habló de las palabras que dijo César Alpizar, técnico de Puntarenas FC, quien señaló al Sporting FC, club cuyos dueños son los hermanos José y Osael Maroto, este último, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Ojo lo que dijo y eso no lo dijo ni nadie acá ni nadie de la contra, lo está diciendo el que se supone es un aliado del presidente de la Federación. Don César Alpizar, técnico de Puntarenas FC, cosas muy delicadas, prácticamente denuncia palabras más, palabra menos, que hay una influencia para favorecer a Sporting de parte de la Comisión de arbitraje, así lo dejó claro”, comentó en el análisis de la jornada de Telenoticias.

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En el espacio también estaba Rolando Fonseca, quien indicó que le parece muy bien que haya hecho esos señalamientos.

El sábado el equipo albinegro derrotó 2-1 a los chuchequeros y en la conferencia de prensa posterior al juego, el entrenador naranja no se anduvo por las ramas.

Alpizar reclamó un penal que se da a los cuatro minutos sobre Kenner Gutiérrez por un jalonazo de la camiseta y que el réferi Jonathan Leitón y el VAR dijeron que no pasó nada.

“Carevic (DT de Sporting) dirigió todo el primer tiempo a la par del cuarto árbitro y lo que hacía el cuarto árbitro era darle la espalda. Yo le fui a reclamar y a mí sí me regañó y me regaña al cuerpo técnico.

“En la final de Copa, todos estaban dirigiendo de pie (en Sporting) y no les decían nada y a nosotros sí estaba encima jodiendo. Son cosas y detalles que al final del día uno se guarda, pero es complicado, hace una intepretación inadecuada de lo que pasa”, dijo el DT.

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“Es increíble los errores que se cometen, teniendo las herramientas que tienen”, César Alpízar explotó contra el VAR. 🔥 pic.twitter.com/kDetSZIO9c — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 19, 2026

César Alpizar, técnico de Puntarenas FC, fue muy crítico sobre la labor arbitral. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los señalamientos hacia los albinegros en este sentido se han dado en otras ocasiones desde el canal de Sabana Sur y a Osael, expresidente del club.

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Para Alpizar, los errores que se dan por parte de los réferis son muy groseros y respaldó lo dicho por Amarini Villatoro, DT del Cartaginés, quien afirmó que no entiende que con el VAR, se equivoquen tanto.

“El profe Amarini decía que nuestro fútbol tiene una herramienta superimportante como el VAR, pero la toma de decisiones e interpretación es increíble, los errores que se cometen, teniendo una análisis y la cantidad de árbitros que se tienen, se supone que profesionales y que se hagan las intepretaciones que se hacen”, añadió.