Deportes

Cartaginés se lleva un millonaria y durísima multa tras expulsión de Yael López en Liberia

Cartaginés fue el equipo más sancionado de la fecha 16 del torneo de Clausura

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La roja que sufrió Yael López al cierre del duelo disputado entre Cartaginés y Liberia en Guanacaste le salió carísimo al jugador brumoso.

El defensor fue sancionado con seis partidos y dos millones de colones al ser la primera vez que participa en una agresión, pelea o riña en la que golpea a cualquier jugador, pese a que no haya lesiones.

El volante Cristopher Núñez se llevó un juego de sanción por cinco amarillas y 100 mil colones (Nadie sabe por qué fue amonestado).

Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Yael López fue sancionado con seis partidos por la roja en Liberia (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Los pamperos recibieron una multa de 565.500 colones al ser la tercera vez que les sacan cinco cartulinas amarillas, además de un juego a Cristian Reyes por acumular cinco amarillas más la multa de 100 mil colones.

Guadalupe sufrió la sanción Kenneth Guzmán de un juego y 10 mil colones por sumar cinco cartulinas amarillas.

Puntarenas se llevó una multa de 805 mil colones, que se desglosa en 300 colones por no tener vallas físicas o electrónicas como se establece en el reglamento.

LEA MÁS: Alajuelense recibió dictamen médico de Guillermo Villalobos y es el que temían

Se llevan 105 mil por un camarógrafo que fue objeto de agresiones verbales por parte de la afición.

Además de 400 mil colones y la advertencia de la reducción del 20% para el próximo juego de local por el ingreso de objetos no permitidos.

En San Carlos fue sancionado Emmanuel Hernández con un juego y 100 mil colones por cinco amarillas, lo mismo que Herediano con Darril Araya y Saprissa con Mariano Torres.

En el caso de Alajuela, una multa de 400 mil colones y una advertencia del 20% de la reducción del aforo por meter pólvora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésAlajuelenseSaprissaHeredianoClausura 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.