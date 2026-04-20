Cartaginés se lleva un millonaria y durísima multa tras expulsión de Yael López en Liberia

La roja que sufrió Yael López al cierre del duelo disputado entre Cartaginés y Liberia en Guanacaste le salió carísimo al jugador brumoso.

El defensor fue sancionado con seis partidos y dos millones de colones al ser la primera vez que participa en una agresión, pelea o riña en la que golpea a cualquier jugador, pese a que no haya lesiones.

El volante Cristopher Núñez se llevó un juego de sanción por cinco amarillas y 100 mil colones (Nadie sabe por qué fue amonestado).

Yael López fue sancionado con seis partidos por la roja en Liberia (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Los pamperos recibieron una multa de 565.500 colones al ser la tercera vez que les sacan cinco cartulinas amarillas, además de un juego a Cristian Reyes por acumular cinco amarillas más la multa de 100 mil colones.

Guadalupe sufrió la sanción Kenneth Guzmán de un juego y 10 mil colones por sumar cinco cartulinas amarillas.

Puntarenas se llevó una multa de 805 mil colones, que se desglosa en 300 colones por no tener vallas físicas o electrónicas como se establece en el reglamento.

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Se llevan 105 mil por un camarógrafo que fue objeto de agresiones verbales por parte de la afición.

Además de 400 mil colones y la advertencia de la reducción del 20% para el próximo juego de local por el ingreso de objetos no permitidos.

En San Carlos fue sancionado Emmanuel Hernández con un juego y 100 mil colones por cinco amarillas, lo mismo que Herediano con Darril Araya y Saprissa con Mariano Torres.

En el caso de Alajuela, una multa de 400 mil colones y una advertencia del 20% de la reducción del aforo por meter pólvora.