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Alajuelense recibió dictamen médico de Guillermo Villalobos y es el que temían

Guillermo Villalobos estará fuera alrededor de 9 meses

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Por Eduardo Rodríguez

El defensor de Alajuelense, Guillermo Villalobos, recibió una noticia devastadora este lunes luego de que saliera de cambio el pasado domingo en el clásico tras una acción con Kendall Waston que fue completamente accidental.

Los rojinegros acaban de hacer oficial que el jugador erizo se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Ante esta lesión, los manudos no podrán contar con Memo por alrededor de nueve meses, es decir, que se perderá lo que resta, no solo de este campeonato de Clausura 2026, sino que encima lo que resta de todo este año.

19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Guillermo Villalobos estará de baja 9 meses (Jose Cordero/José Cordero)

El combinado rojinegro en un comunicado de prensa informó que el defensa será intervenido de manera quirúrgica esta misma semana.

Con esta lesión de Guillermo Villalobos, la Liga suma otra lesión de este tipo en el presente torneo, ya que en la visita de los rojinegros a San Carlos en el estadio norteño, Malcom Pilone sufrió la misma complicación que lo tendrá tanto tiempo fuera.

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Sumado a la del volante argentino y a la del defensa central, los de Óscar Ramírez sufrieron también con la misma situación con Santiago van der Putten en el duelo que jugaron en el estadio Carlos Alvarado ante el Herediano semanas atrás.

Hace poco, en el juego ante LAFC por la Concacaf Champions Cup, el defensor Alexis Gamboa sufrió una lesión muscular que se sumaba al hospital de bajas liguistas en la parte baja, pero en el pasado juego, en sustitución de Memo, uno de los capitanes liguistas ya pudo volver a ser considerado por el Machillo.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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