Alajuelense no tira la toalla y buscará el milagro: ¿cuáles son los escenarios que necesitan para clasificar?

En Alajuelense la situación es crítica, pero aún no pierden la esperanza después del empate en casa ante el Saprissa, que lo deja a tres puntos de la zona de clasificación, a falta de dos jornadas.

La Liga tiene distintas opciones para que se le haga el milagro de clasificar. Primero debe ganar, sí o sí, los 6 puntos que le quedan y después de eso, sacar el rosario.

En Alajuelense aseguran que tantas lesiones han afectado al equipo (Jose Cordero/José Cordero)

Este martes el Cartaginés recibe a San Carlos. Los norteños necesitan al menos un punto para asegurar su permanencia en primera división, por lo que se jugarán el todo por el todo para salir de esa bronca de una vez.

Si los Toros del Norte le ganan al equipo de Amarini Villatoro y la Liga vence a Puntarenas, los rojinegros asumirían el cuarto lugar por tener mejor diferencia de goles que los de la Vieja Metrópoli (los manudos con positivo de seis, mientras que los brumosos están en cero).

Por lo que el León dependería de sí mismo para clasificar en la última jornada.

LEA MÁS: Ronald Matarrita revela qué le dijo el árbitro por el posible penal y no le hará mucha gracias a los manudos

La otra opción que tienen los rojinegros es que este martes Liberia deje puntos en su visita a Grecia, cuando juegue contra Sporting.

Si los del Machillo Ramírez vencen al Puerto y Liberia pierde, los rojinegros se le pondrían a un punto a los pamperos. En caso de que los liberianos empaten contra los dirigidos por Carevic, quedarían a dos unidades a falta de un partido, curiosamente entre ambos, pues los Coyotes reciben a los erizos en la última jornada.

El otro panorama, pero que se ve más complejo, es el de cazar a Saprissa, pero necesitan que los tibaseños pierdan en casa ante Guadalupe y el fin de semana en el Lito Pérez, o que igualen uno y pierdan el otro, y los liguistas ganar sus seis puntos restantes y superarlos por gol diferencia, la cual está muy igualada, con positivo de ocho para los de Medford y seis para Machillo y compañía.

En Alajuelense no pierden la esperanza de poder clasificar (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jugadores liguistas no pierden la esperanza

Tras el empate del pasado domingo ante el Monstruo, los erizos no pierden la fe de poder colarse a las semifinales y poder pelear por el bicampeonato.

“No es poner excusas, pero hemos tenido muchos lesionados; el equipo nunca ha estado completo, pero nos hemos metido solos en esto, somos conscientes de eso, sabemos que hemos quedado debiendo; ahora dependemos de otros resultados.

“Nosotros sabemos que no es lo que queríamos, pero ahora dependemos de otros resultados, pero debemos salir a ganar los seis puntos que quedan y esperando que Liberia o Cartago fallen”, analizó Alexis Gamboa.

LEA MÁS: Afición de Alajuelense explotó en enojo tras el clásico y le hace este inesperado reclamo a Óscar Ramírez

En el caso de Ronald Matarrita, también analiza el escenario como complejo, pero con opciones de poder avanzar.

“Es un sentimiento complicado, ya que teníamos las expectativas de ganar el clásico, pero en el fútbol se han visto muchas cosas y bueno, nosotros tenemos seis puntos por delante que debemos conseguir y concentrarnos en lo que nos toca, en lo que podemos controlar y con la mente puesta en Puntarenas y Liberia”, dijo.

El mismo Aarón Salazar fue otro de los que analizó el presente del campeón nacional.

“No hemos sido sólidos en estos últimos partidos; el último en casa, tuvimos para matarlo al inicio. Hay que ser autocríticos, corregir rápido, ser perfectos y esperar que alguno de los de arriba deje puntos”, acotó el defensa manudo.