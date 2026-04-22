Jugador brumoso revela cómo se toman que la gente hable de la “Cartagada”

En Cartaginés no le dan pelota a los comentarios de un sector de la afición cuando habla de la famosa “Cartagada”, que se da cuando los brumosos pierden un partido importante para sus aspiraciones.

Así lo dijo el volante blanquiazul Luis Flores, quien afirmó que para él y sus compañeros, lo importante es jugar bien en el cierre de la primera fase del torneo y amarrar la clasificación a semifinales.

“(Cartagada) es una palabra que la gente siempre va a usar, en el camerino no le damos importancia, nosotros ocupamos jugar bien y hoy (martes) el equipo hizo un buen partido, sin importar que ellos tuvieran 10 hombres.

Luis Flores (15) volante del Cartaginés le bajó el piso a la famosa Cartagada. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

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“Era un juego difícil, porque los equipos del profe Wálter (Centeno) juegan muy bien, logramos sacar un partido importante y estamos a un pasito de la clasificación.

“Nosotros ignoramos esas cosas, la gente puede opinar y la verdad le agradezco a la afición que se hizo presente, apoyó de inicio a fin y ojalá el domingo cerrar con una victoria, para estar más alto en la tabla”, dijo.

Sobre el cierre

Flores reconoció que el juego contra Guadalupe del domingo, a las 3 p.m., será fundamental en los objetivos del cuadro blanquiazul y no hay más allá.

“Dependemos de nosotros, sabemos que con un gane quedamos más arriba, sin ver otros resultados, no queremos ver otros rivales, solo lo nuestro, lo que nos toca es ganar.

“Viene Guadalupe, es un juego importante y hay que sumar de 3 en su casa”, dijo.