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Amarini Villatoro habló del drama que vivió Ricardo Márquez: pidió cambio tras fallar dos goles “muertos”

Ricardo Márquez lloró y pidió el cambio tras fallar un gol claro en el triunfo del Cartaginés ante San Carlos

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El fallar una opción clara de gol para Cartaginés provocó que el colombiano Ricardo Márquez no escondiera su frustración y hasta pidiera salir del terreno de juego.

Al cierre del encuentro entre Cartago y San Carlos, el sudamericano quedó con la bola y disparó a marco, pero la defensa norteña rechazó la entrada de la pelota. Márquez no contuvo el llanto y con sus manos, hizo el gesto donde pidió salir del encuentro.

De inmediato, sus compañeros llegaron a motivarlo y Márquez cerró el juego que se disputó en el Fello Meza y que Cartago ganó por marcador 2-1.

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Ricardo Márquez saca un remate en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés.
Ricardo Márquez (21) no ocultó su frustración, al no poder anotarle un gol a San Carlos. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Respaldo

Luego del partido, el técnico Amarino Villatoro habló del momento que protagonizó el jugador y mostró su apoyo al futbolista.

“Ricardo Márquez tiene nuestra confianza y lo sabe. La pulseó y por ahí la defensa le sacó dos jugadas”, afirmó.

Con la victoria ante los toros, Cartago está en el tercer lugar de la tabla, con 29 puntos. Saprissa está en el cuarto puesto, con 1 punto menos y Alajuelense está en la quinta casilla, con 23 unidades.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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