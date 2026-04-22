Amarini Villatoro habló del drama que vivió Ricardo Márquez: pidió cambio tras fallar dos goles “muertos”

El fallar una opción clara de gol para Cartaginés provocó que el colombiano Ricardo Márquez no escondiera su frustración y hasta pidiera salir del terreno de juego.

Al cierre del encuentro entre Cartago y San Carlos, el sudamericano quedó con la bola y disparó a marco, pero la defensa norteña rechazó la entrada de la pelota. Márquez no contuvo el llanto y con sus manos, hizo el gesto donde pidió salir del encuentro.

De inmediato, sus compañeros llegaron a motivarlo y Márquez cerró el juego que se disputó en el Fello Meza y que Cartago ganó por marcador 2-1.

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Ricardo Márquez (21) no ocultó su frustración, al no poder anotarle un gol a San Carlos. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Respaldo

Luego del partido, el técnico Amarino Villatoro habló del momento que protagonizó el jugador y mostró su apoyo al futbolista.

“Ricardo Márquez tiene nuestra confianza y lo sabe. La pulseó y por ahí la defensa le sacó dos jugadas”, afirmó.

Con la victoria ante los toros, Cartago está en el tercer lugar de la tabla, con 29 puntos. Saprissa está en el cuarto puesto, con 1 punto menos y Alajuelense está en la quinta casilla, con 23 unidades.