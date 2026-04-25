Juan Gabriel Calderón habló sobre la vez que Lionel Messi lo encaró y las opciones de que vuelva a pasar en el Mundial

Juan Gabriel Calderón pitó el 11 de marzo el partido entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Nashville FC por la Copa de Campeones de la Concacaf. (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

Juan Gabriel Calderón está cerca de subirse al avión rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 como árbitro central, un evento en el que incluso podría coincidir nuevamente con figuras como Lionel Messi, a quien ya le ha tocado dirigir dentro de la cancha.

El réferi tico se siente realizado ante la gran oportunidad de su vida, por la que trabajó durante años y que se ha construido con una amplia experiencia internacional, donde ha coincidido con grandes figuras del fútbol mundial.

El día que le tocó ponerle orden a Messi

Juanga ya se vio dos veces con Leo Messi, tras pitar en torneos como la Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.

En uno de esos juegos trascendieron imágenes en las que incluso se observa cómo el argentino le hizo un reclamo, una situación que Calderón manejó con total normalidad.

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“El trato es igual para todos los jugadores”

La Teja habló con Juan Gabriel junto a otros medios, donde se le consultó cómo se maneja a una figura como Messi y si hay alguna diferencia.

“En realidad no, el manejo con los jugadores siempre es el mismo en cualquier parte que estemos, tanto a nivel nacional como internacional; eso es algo que no cambia”, explicó.

Lionel Messi se topó a Warren Madrigal y Juan Gabriel Calderón en el partido ante el Nashville. (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

Sobre aquel intercambio con el argentino, lo tomó como una anécdota más:

“En realidad eso son situaciones normales. Yo pregunto, ¿en qué parte del mundo los jugadores no reclaman? Siempre pasa, siempre habrá desacuerdos, pero es algo que es parte del fútbol y lo vemos totalmente normal, no fue nada diferente”, indicó.

Lo que sí reconoció es que este tipo de momentos mediáticos generan muchas reacciones en su entorno cercano.

“Normalmente muchísimos amigos me escriben, independientemente del partido en el que esté; tengo un apoyo muy fuerte de mis amigos y familia, es algo normal”, agregó.

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El camino que lo llevó a la élite del arbitraje

Todos estos partidos internacionales lo llevaron a tomar la decisión de dedicarse al arbitraje al 100%, dejando de lado otras actividades para enfocarse en una carrera que exige constantes viajes y alta exigencia.

Calderón se ha convertido en uno de los árbitros más solicitados de Concacaf, con presencia en prácticamente todos los torneos de la región.

“Creo que dichosamente y por fruto de eso estamos en el Mundial. La posición ya la definen netamente los jefes, yo solo hago mi trabajo. Por dicha, en los últimos años he tenido una participación bastante importante.

“Hemos estado en todos los torneos del área, Copa Centroamericana, Concachampions, Copa Oro —ya hemos dirigido cuatro—, entonces normalmente hemos tenido mucha presencia, es claro que todo eso suma”, comentó.

¿Se reencontrará con Messi en el Mundial?

Sobre la posibilidad de volver a coincidir con Messi en el Mundial, explicó que todo se definirá en un campamento previo en Miami, Florida, donde se asignarán los partidos y se establecerán los criterios arbitrales.