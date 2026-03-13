Lionel Messi le habría hecho un desprecio árbitro costarricense que sorprende a muchos

Juan Gabriel calderón pitó el miércoles el partido entre el Inter Miami y el Nashville SC. (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami de la MLS, habría tenido una acción que sorprendió de mala manera por lo que se consideraría un desprecio al árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

El silbatero tico fue el central del juego de este miércoles entre el cuadro rosa y el Nashville SC en la ida de la octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en las actividades protocolarias previo al choque, Messi rompió con lo acostumbrado.

Calderón hizo la rifa de la cancha, la cual ganó el capitán del Nashville y de inmediato, el argentino se marchó sin saludar, ni darle la mano al tico, ni tampoco tomarse la foto protocolaria de los árbitros con los capitanes.

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Juan Gabriel incluso llamó a Messi para que fuera a tomarse la foto y este lo habría ignorado porque no regresó, por lo que no se realizó la imagen.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja y exárbitro criticó con mucha dureza al Che al señalar que demostró una falta de humildad muy grande y hasta de profesionalismo.

Más allá de su opinión, Bejarano explicó por qué el capitán de las Garzas tomó esa actitud y es que este habría tenido una diferencia con el árbitro tico en el pasado.

Lionel Messi no saludó al árbitro tico Juan Gabriel Calderón en el partido de este miércoles. (JOHNNIE IZQUIERDO/Getty Images via AFP)

“Es una costumbre que los capitanes se saluden, luego a los árbitros y se hagan la foto, pero Messi no quiso hacerlo. Lo que pasa es que Messi ya había tenido un encontronazo con Juan Gabriel en un partido en el que lo criticó mucho”.

“‘Ese seguro viene a lo mismo’, es lo que generalmente piensa el jugador y eso fue lo que sucedió. Para mí eso no se hace y es una actitud de un patán, por más estrella que usted sea, a nivel mundial, por más plata que tengas o lo que sea, eso es falta de educación”.

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La situación de la que habla Bejarano pasó el 30 de julio del 2025 en un partido de la Leagues Cup ante el Atlas, torneo que enfrenta a equipos mexicanos y de la MLS.

Hay un video en el que se ve cómo el argentino perdió la paciencia y le hace duros reclamos al tico en varias ocasiones.