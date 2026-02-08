Enrique Osses sobre Juan Gabriel Calderón: “Tiene todas las posibilidades de ir al Mundial”

El árbitro Juan Gabriel Calderón entró en la mira de la polémica este sábado tras un penal que anuló a favor de Alajuelense en el juego ante el Herediano.

Juan Gabriel Calderón quedó en la mira de la polémica tras el partido entre Alajuelense y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )

Las tomas originales de la transmisión hacían creer que no había sido falta de Keynner Brown sobre Ángel Zaldívar, por lo que cambió su decisión original, sin embargo otras tomas y fotografías mostraron claramente el agarronazo.

Un fallo discutido que reaviva cuestionamientos

Tras la polémica, el réferi quedó muy señalado por muchos y algunos detallaron que es el silbatero costarricense con más opciones de ir al Mundial de Norteamérica 2026.

Osses confirma que Calderón es opción real para el Mundial 2026

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que las opciones de Calderón para ir a la Copa del Mundo son reales.

“Juan Gabriel es una carta real, posible, tiene todas las posibilidades de asistir, participó en el último seminario de Concacaf y Conmebol en Río de Janeiro hace dos semanas”.

“Hay que esperar en otras partes del mundo los seminarios que realizan, para el 14 de marzo ya conocer la lista de los árbitros que van a participar en el Mundial”, contó Osses a FUTV previo al partido.

Enrique Osses confirmó que Juan Gabriel Calderón tiene opciones reales para ir al mundial de Norteamérica 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Costa Rica apunta a tener presencia en cancha y en el VAR

El chileno aseguró que están muy confiados en que Costa Rica tendrá representación tanto en cancha como en el VAR, y destacó que Juan Gabriel ha hecho todo de su parte para poder ir al Mundial.

“La decisión depende del Comité de Árbitros de la FIFA, que se reúne en Zúrich y hay mucha calidad, pero también hay que darle representatividad a los países que están en el Mundial. La Concacaf tiene entre ocho y diez representantes y esperemos que Costa Rica sea uno de ellos”, contó.

