Vea el doblete, con una joya incluida, de Priscila Chinchilla con el Atlético de Madrid

Priscila Chinchilla viene de marcar con la Selección Nacional de Costa Rica y ahora alargó su buen momento a España para anotar dos anotaciones en el triunfo de 2-4 de su club, el Atlético de Madrid, en su visita al Badalona por la liga femenina de dicho país.

El primer gol de la atacante nacional cayó en apenas siete minutos cuando agarró a la línea defensiva de las contrincantes muy adelantada y desde la media cancha se llevó la esférica para encarar a la arquera del Badalona y quitársela de encima y definir con toda la clase, en lo que significó su primer gol oficial con las colchoneras.

Priscilla Chinchilla marcó doblete con el Atlético (Foto: tomada de X Atlético de Madrid. /Foto: tomada de X Atlético de Madrid.)

La joya de la corona fue a los 23 minutos cuando, en el sector izquierdo, la costarricense encaró a una defensora rival y se la llevó con total facilidad y, entrando al área por un costado, disparó al ángulo contrario de la portera del Badalona para sentenciar el 0-2 a favor del Atlético de Madrid.

La misma Chinchilla tuvo el triplete en la etapa de complemento, cuando ya el partido estaba 1-2, en una acción en la que se fue mano a mano con la guardameta rival y, por buscar un toque fino por arriba de la portera, vio cómo su disparo fue bloqueado por la misma arquera que con ello le negó el tercero a la tica.

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Minutos después de esa falla de Pri, el Badalona igualó el encuentro a dos tantos; sin embargo, con dos tantos en el cierre, las colchoneras finalizaron ganando 2-4 el encuentro.

El Atlético de Madrid de Chinchilla acumula actualmente 26 juegos en los que suma un total de 47 unidades, muy lejos de las ya campeonas matemáticamente, que son el Barcelona, quienes con 75 puntos ya aseguraron el cetro del fútbol español femenino.