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Barcelona hace un reclamo en la mesa pues creen que hubo una injusticia en el juego ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona hizo un reclamo luego de la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Champions League

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Por AFP

El FC Barcelona anunció este jueves que presentará una “queja formal” por lo que considera un error arbitral claro durante la ida de los cuartos de final de la Champions League, ante el Atlético de Madrid, que el conjunto culé perdió el miércoles anterior por marcador 2-0 en el Camp Nou.

El club catalán cuestiona la acción del jugador colchonero Marc Pubill, quien en el minuto 54 agarró el balón con la mano dentro del área, a pase del arquero Juan Musso, sin que se sancionara penal.

Istvan Kovacs, el árbitro rumano del partido, no decretó el manchón blanco y el VAR no le señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico del Barça.

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El delantero argentino Julian Álvarez clavó este golazo de tiro libre ante Joan García, en el duelo del Barcelona y el Atlético de Madrid por la Champions.
El FC Barcelona cayó 2-0 ante el Atlético de Madrid, el miércoles anterior. Foto: AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

Lo que solicita el club

El equipo español difundió un comunicado de prensa, explicando la razón de la apelación.

“El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

En el Barcelona reclaman una supuesta mano del jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill
En el Barcelona reclaman una supuesta mano del jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill (derecha), en el juego del miércoles anterior en la Champions League. Foto: AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

“El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante”, cita el documento del club culé.

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El partido de vuelta está programado el 14 de abril en el estadio Metropolitano de Madrid.

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