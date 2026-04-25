¿Se rompió algo? Experta en imagen analizó el compartamiento de Óscar Ramírez en extraña conferencia de prensa

La posible salida de Óscar Ramírez de Alajuelense tomó más fuerza en las últimas horas, luego de la actitud que tuvo en la conferencia de prensa del jueves por la noche, después de la goleada 5-2 ante Puntarenas FC; donde evitó profundizar sobre su futuro y dejó sensaciones de incomodidad y desgaste.

El Macho fue cortante con sus respuestas y en cuatro minutos dio su sentir sobre el juego contra los porteños, su permanencia en el club y el cierre del torneo para Alajuela.

Cuando el periodista Alex Mazón le hizo la consulta sobre su continuidad en el cuadro rojinegro contestó: “creo que es un tema que todavía no quisiera tocar”, una declaración que fue interpretada como una señal de que su futuro en la Liga es incierto.

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Óscar Ramírez conversó poco durante la conferencia de prensa, luego del juego entre Alajuelense y Puntarenas FC. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Ramírez volvió al primer equipo de Alajuelense en abril del año pasado, con la misión de darle la copa 31 a los rojinegros. Lo logró en el Apertura 2025 y además le dio el tricampeonato de la Copa Centroamericana a LDA.

En este momento, Alajuelense está zona de fuera de clasificación. Los erizos viajarán a Liberia para enfrentar este domingo a los aurinegros, a partir de las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano y, clasifique o no a la siguiente ronda, la decisión de Ramírez ya estaría tomada.

Óscar Ramírez y los mensajes no dichos tras una conferencia de prensa

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La Teja conversó con algunos periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa y analizaron el comportamiento del timonel. Además, le consultamos a una experta en imagen sobre los gestos y el actuar del entrenador a la hora de dirigirse a los medios de comunicación.

Apresumbrado. Ángel San Casimiro, obispo emérito de Alajuela confesó que ve preocupado a su gran amigo. El sacerdote, mediante un mensaje de whatsapp confirmó que, aunque lleva un tiempo desconectado, puede ver al entrenador con poco ánimo. “Lo veo muy apesadumbrado por la situación que vive la LDA, pero no sé qué decisión tomará al final”.

Óscar Ramírez jugaba con una botella de agua, mientras le hacían preguntas. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Tratando de protegerse

Durante su participación, Ramírez agachaba la mirada mientras los periodistas le hacían preguntas y además, jugaba con una botella de agua, se tocaba los labios y la gorra y tenía los brazos en una posición rígida.

Irene Jara, experta en imagen resumió el actuar del Macho de la siguiente manera:

“Está con una postura muy rígida, tiene los brazos al frente, eso quiere decir que se está protegiendo. Su rostro está contraído, como con enfado, la posición de los brazos revela que está incómodo.

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“Cuando juega con la botella lo hace para apaciguar esa incomodidad que siente y vemos que cuando terminaba algunas frases apretaba los labios, que se puede interpretar como una forma inconsciente de cerrar la conversación.

“No hacía contacto visual con los periodistas, veía hacia abajo, lo que quiere decir que no quería conectar con quienes estaban ahí. En momentos trataba de liberar tensión y sus respuestas fueron muy cortantes”, añadió.

La posición de Óscar Ramírez, durante la conferencia de prensa del jueves era rígida, como si estuviera tenso. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Lo que dice la prensa

Andrey Aguilar, de FUTV, cree que el Machillo dio a entender en la conferencia de prensa que no sigue en la Liga.

“Creo que la conferencia demostró que se le han ido apagando las ganas. No comparto que haya sido tan cortante, debía ser un poco más amplio, pero confirma que el próximo torneo no va a seguir.

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“No sé si estará cansado físicamente, pero lo vi desmotivado, bajoneado, sin ganas de estar en el equipo”.

Alex Mazón, de Deportes Monumental, dijo que en conferencias recientes lo ha visto con poco ánimo a la hora de participar.

Con Óscar Ramírez, Alajuelense logró conseguir la tan esperada copa 31. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo siento que está cansado, desgastado y hay algo que no le ha gustado. Creí que iba a estar el tiempo que quisiera y que no estuviera pronto a irse. Tengo rato de conocerlo y me sorprendió cuando me dijo que no quería tocar el tema.

“Se veía incómodo, no está pasando un buen momento, hay algo que derramó el vaso y eso fue clave para que no siga en Alajuela. Sentí que fue demasiado cortante, eludiendo los temas y hay algo que no le está gustando”, comentó.

Para Juan Carlos Sanabria, del medio digital “Qué golazo mae”, el Macho está desgastado.

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“El entrenador se ve incómodo, pero también siento que hay un discurso que no es congruente con los jugadores. A Rashir Parkins le pregunté del tema y prefieren evadirlo, porque aseguran que ven bien al técnico, cuando en la práctica no es así. El entrenador no está bien y su forma de actuar en la conferencia de prensa así lo reflejó.

En este momento, Alajuelense está fuera de zona de clasificación. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Hay una situación, lo que pasó en la conferencia es claro y me parece que debe haber transparencia con la afición, independientemente de lo que pase a nivel deportivo. Si se va a ir el Macho, creo que lo está haciendo por la puerta grande”, destacó.