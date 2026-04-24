Doryan Rodríguez aclara su futuro en Alajuelense después de anotarle a su exequipo

Doryan Rodríguez vive un resurgir en su carrera con el Puntarenas FC.

El delantero, cuya ficha es de Alajuelense, está feliz en el equipo naranja, en donde ha sumado minutos y ha recobrado el protagonismo que le ha costado tener cuando viste la camiseta rojinegra.

Doryan fue uno de los jugadores que el jueves le anotó a su exequipo y reconoció, al igual que su entrenador César Alpízar, que este ha sido uno de los partidos más malos de los chuchequeros en la presente temporada.

“¿El peor partido del torneo? No sé, por partes creo que sí, el resultado refleja otra cosa, perdimos y hay que trabajar para no cometer los mismos errores.

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“Hemos tenido un torneo malo, hemos tratado de levantarnos, de ganar, y no se nos han dado los resultados.

Doryan Rodríguez, delantero del Puntarenas FC reconoce que su llegada al equipo naranja le ha ayudado a retomar su nivel. Foto: Prensa PFC. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

“Es responsabilidad cien por ciento de los jugadores; el profe siempre hace su trabajo en la semana, pero lastimosamente no se nos han dado. Ahora lo que toca es trabajar estos días para cerrar el torneo de la mejor manera y estar en una mejor posición el próximo certamen.

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A cerrar con dignidad

Este domingo, el Puerto enfrentará a Saprissa, en el estadio Lito Pérez, a las 4 de la tarde, y esto dijo el jugador sobre el equipo morado.

“Han demostrado muchas cosas a lo largo de los años como grupo, tienen muy buenos jugadores individualmente y nosotros trataremos de ganar, hacer un buen partido, lo que nos toca. No tuvimos un buen torneo y esperamos cerrar de la mejor manera”.

Puntarenas FC enfrentará a Puntarenas este domingo, a las 4 de la tarde. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Rodríguez tiene contrato hasta diciembre con el PFC y aseguró que está feliz en esta etapa con el cuadro porteño.

“Tengo contrato hasta diciembre, no hemos hablado entre las partes, sí saben que estoy feliz acá, tengo el ritmo que a uno como jugador le gusta, me han dado confianza, me siento importante, estoy feliz, pero ya eso no depende de mí, depende de las personas que toman decisiones, pero estoy aquí para hacer lo que el club necesite.

“La lesión en Sporting FC hizo que volviera a la Liga sin minutos, estuve un tiempo sin jugar y ahora me siento con confianza; en la parte mental también me siento mejor, porque estaba un poco mal al no poder jugar”, destacó.