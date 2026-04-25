El mensaje de fe de Ronaldo Cisneros en el cierre de Alajuelense en la primera fase

El delantero Ronaldo Cisneros vive un presente muy distinto al que vivía hace unos meses en Alajuelense.

El goleador de los rojinegros, quien acumula 8 tantos en el presente torneo con los rojinegros, reconoció que en el Clausura 2026 tiene una deuda, por la posición en la que está el club, luego de ganar el campeonato de Apertura 2025.

“Los equipos grandes tienen siempre esa responsabilidad, de ganar los títulos, por eso hay una deuda. Vamos a pelear hasta el final, es un juego muy importante ante Liberia, y para Dios no hay nada imposible”, comentó el jugador mexicano.

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Ronaldo Cisneros suma 8 goles en el torneo de Clausura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Siguen con vida

Cisneros anotó 3 de los 5 goles que le hizo la LDA a Puntarenas FC, lo que valida su buen momento a nivel individual dentro de la institución.

Uno de los goles lo celebró poniéndose la bola dentro de la camisa, simulando un gesto de embarazo, porque junto a su esposa espera a su tercer bebé.

“Estábamos enfocados en ganar hoy (jueves), no pensar más allá. El mensaje era ganar, seguir con vida y buscar los 3 puntos. Sé que Liberia buscará los 3 puntos, están en su casa, con su gente, en un buen momento.

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“Será un juego difícil, pero nosotros también esperamos hacer lo mejor posible y esperar el resultado, será un partido dinámico, ellos tienen bastante orden y han sabido encontrar ese orden táctico que les ha favorecido”, dijo.

El juego contra Liberia será el domingo, a las 4 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano.

¿Qué dice Ronaldo sobre la posible salida de Óscar Ramírez?

“Es una persona supercapaz, muy respetada entre nosotros, se podría decir que con un cariño muy grande.

“Esperamos siempre respaldarlo con resultados, este torneo no ha sido de la mejor manera, pero estamos muy agradecidos, es un gran profesional, una persona muy entregada”, expresó.