Todo o nada para Alajuelense en la jornada 18: así se jugará la fecha clave

Este viernes inicia la jornada 18 del torneo de Clausura 2026, una fecha que definirá muchísimo, de cara a las semifinales.

Los resultados de los encuentros de la última fecha de la primera fase decidirán si Saprissa y Liberia se mantienen en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Además, Cartaginés depende de sí mismo para amarrar el cuarto lugar y dejar a Alajuelense, actual campeón nacional, fuera de la búsqueda del bicampeonato.

LEA MÁS: Dirigente de Alajuelense se salió del molde para hablar del arbitraje y sorprendió con lo que dijo

El partido entre Puntarenas FC y Saprissa será el domingo, a las 4 p.m. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Así se jugará la fecha 18

El primer partido será este viernes, a las 7 p.m., cuando San Carlos enfrente a Pérez Zeledón, en el estadio Carlos Ugalde. Este juego no define nada.

El sábado se medirán Herediano, líder indiscutible de la tabla, ante el Sporting FC de Andrés Carevic. La mejenga dará inicio a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado. Este partido tampoco implica cambios en la clasificación.

El domingo será el día más importante con la realización de tres partidos que iniciarán a las 4 de la tarde.

A esa hora se enfrentará Liberia (30 puntos) vs. Alajuelense (26) en el Edgardo Baltodano. Los aurinegros ya están clasificados, pero necesitan golear a la Liga para aspirar a la Copa Centroamericana.

El juego entre Liberia y Alajuelense será a las 4 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe FC recibirá al Cartaginés. Los brumosos son cuartos en la tabla (29 puntos, con +1 de gol diferencia) y una victoria o empate les asegura su puesto en la siguiente fase. Pero si caen ante Guada y la Liga hace la tarea contra Liberia, quedan fuera (los leones llegarían a 29 puntos y en este momento tienen una diferencia de goles de +9).

El último partido será el de Puntarenas FC contra Saprissa. Los morados son segundos, con 31 puntos, pero si pierden ante los chuchequeros y Liberia gana a la LDA, los desplazan al tercer lugar.