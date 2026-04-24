Dirigente de Alajuelense se salió del molde para hablar del arbitraje y sorprendió con lo que dijo

En Alajuelense no se quedaron callados y hablaron del tema del arbitraje, luego de saber, que hubo una acción que no se sancionó correctamente en el juego entre Saprissa, del fin de semana pasado.

León Weinstok, directivo rojinegro no suele hablar del tema y reconoció que la situación del equipo, a nivel de tabla de posiciones se ha provocado por otras cosas, pero reconoció que el tema del arbitraje es delicado, más aún, cuando no se conocen soluciones para resolver los diferentes problemas que existen.

El dirigente sacó a conversación el dato que publicó el martes anterior el periodista Joseph Fernández, en donde señaló en su cuenta de X:

En el juego entre Alajuelense y Saprissa hubo una falta dentro del área que no se sancionó correctamente. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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“En toda la historia del VAR (10/09/24 a 20/04/26) hay 20 errores del árbitro que la tecnología no corrigió y también se equivocó el club, y con diferencia, el más afectado es Alajuelense. 7 jugadas (35%) a favor que no le pitaron. Ningún otro club tiene más de 3″.

Las declaraciones las dio el abogado liguista, previo a la goleada contra Puntarenas FC, del jueves pasado.

Las palabras de León Weinstok

“Quiero dejar claro antes de hablar del tema, que hemos dejado de hacer cosas que teníamos que hacer, hay algunas que no hemos hecho bien, temas propios que nos tienen en ese lugar.

“Pero también eso no quita que no sea cierto que el tema arbitral se ha vuelto un poco recurrente, y sobre todo, cuando se ven estadísticas que sacó el periodista Joseph Fernández, donde se sale de la norma la cantidad de errores que ha perjudicado a la institución.

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“Aquí se hablan de errores, pero no se dicen cómo solucionarlos y eso empaña el fútbol. Como dije anteriormente, la posición actual que tenemos de fuera de zona de clasificación es por temas propios, pero puede coexistir el tema arbitral, porque hemos sentido una afectación al club.

“No hemos visto que se encaminen mejoras en ese sentido y la verdad es que se tiene que hablar de fútbol, dentro de la cancha. Si se tiene una herramienta como el VAR, que se dure 5 minutos analizando una jugada, pero uno escucha los audios y hay decisiones que se toman en 5 segundos”, añadió.