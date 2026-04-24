¿Se va de Alajuelense? Esto dice la dirigencia rojinegra sobre la continuidad de Óscar Ramírez

En Alajuelense hablaron de los rumores sobre una posible salida de Óscar Ramírez del equipo rojinegro.

Este jueves, la cadena ESPN informó que el Machillo estaría dejando el cuadro liguista al finalizar el torneo, pues está desilusionado de algunos de sus jugadores.

Al respecto, Leon Weinstock, directivo de Alajuela conversó con los medios, previo al juego contra Puntarenas FC, y fue claro en que Ramírez tiene el apoyo de la afición y que él pidió tiempo para pensar su continuidad en la institución.

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En Alajuelense hablaron de la continuidad de Óscar Ramírez. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las declaraciones de León Weinstok

Esto dijo el vocero de los rojinegros, sobre el tema del Macho:

“Óscar tiene el respaldo de la institución. Hemos sido una institución en ese sentido poco caliente, en ese tipo de decisiones, y todos sabemos lo que es un entrenador como Óscar.

“Él mismo ha pedido tiempo para pensar primero y, luego, tomar la decisión personal que desee, analizarlo en pro del club. Por ahora estamos enfocados en el torneo y así sea un 1 por ciento de probabilidades que haya, vamos a luchar.

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“Apenas termine el torneo ya se verá lo que conviene para él, para la institución, analizarlo lo que mejor convenga”, dijo a Deportivas Columbia.

León Weinstok, directivo de Alajuelense habló de la continuidad de Óscar Ramírez. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín)

El abogado liguista también dio a conocer el sentir de la dirigencia eriza:

“Esta es una situación particular, por la persona que se trata y la institución en la que está. El club está para Óscar y Óscar está para el club, con cualquier otro entrenador, su continuidad se manejaría de otra forma, pero en realidad estamos tranquilos.

“Existe un diálogo abierto, el receso que viene no es de diciembre a enero, que nos tocó semana y media, es un receso de dos meses, semanas más, semanas menos, y queremos tener un diálogo franco y de eso se hablará en su momento”, dijo.

¿Es José Saturnino Cardozo una opción para el banco liguista?

“En este momento hay un entrenador, no se están tanteando opciones en ese sentido. De cierta forma es natural que el tema esté en el ambiente, hipócrita sería al decir que Liberia no ha hecho un buen torneo.

“En este momento no está la certeza de la continuidad de Óscar, de su deseo y entonces, en ese sentido, hablar de esa opción sería hipotético. Además, sería irrespetuoso hablar de eso, porque Liberia es el rival del domingo”, comentó.