En ESPN revelaron noticias de Óscar Ramírez que muchos manudos no querían escuchar

Óscar Ramírez estaría por finalizar su tercera etapa como técnico de Alajuelense, de acuerdo con la prensa internacional.

Este jueves, en el programa “Equipo F” de ESPN; el periodista costarricense Daniel Murillo reveló que el Macho habría tomado la decisión de dejar el club apenas los rojinegros finalicen su participación en el torneo de Clausura 2026.

Ramírez regresó hace un año a la Liga, con el objetivo de darle a la afición la tan esperada copa 31 y la consiguió, el 20 de diciembre del año pasado. Pero en este momento, los liguistas están fueran de zona de clasificación y penden de un milagro para avanzar a semifinales.

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Óscar Ramírez estaría llegando a sus últimos días en Alajuelense. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

Alajuela jugará contra Puntarenas FC, a partir de las 8 p. m. de este 23 de abril y cerrará la fase regular del campeonato contra el Municipal Liberia, el próximo domingo. Los leones tienen que ganar los dos partidos y que Cartaginés caiga ante el ya descendido Guadalupe FC para clasificar a la fiesta grande del torneo de Clausura.

La información que reveló Daniel Murillo

Esto fue lo que dijo el periodista en el programa: “Pareciera ser que la continuidad de Óscar Ramírez al frente de Alajuelense no va más. El Machillo, en conjunto con su familia, ya habrían tomado la decisión de que este sería su cierre de vuelta al fútbol.

“Más de un año calendario tras regresar al banquillo rojinegro, con el cual se aspiraba que le diera el título 31 y lo consiguió en diciembre anterior.

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“El Macho está cansado, el proyecto le gusta, pero hay muchachos que están en la plantilla, me lo dijeron ayer (miércoles), que lo desilusionaron y todos sabemos lo que ha pasado a lo largo del semestre del año calendario y con lo que Óscar Ramírez ha lidiado.

“Regresó de su retiro del fútbol para tratar de acomodarle la mentalidad a futbolistas profesionales jóvenes, y creo que él no está para eso. Ni para regañar, porque no es el papá, ni para conducir a muchos. Y le fallaron. En este semestre hay futbolistas en los que él confió y le fallaron”, se rajó el periodista.