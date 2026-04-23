Alajuelense buscará su clasificación ante un Liberia que aún pelea por algo muy importante

Aunque muchos aseguran que el Municipal Liberia no se juega nada en el cierre de la primera fase del torneo de Clausura, la realidad es otra: el equipo aurinegro tendrá su último chance en la fecha 18 para clasificar a la Copa Centroamericana, por lo que les mete más presión a Cartaginés y Alajuelense.

Los aurinegros sellaron su pase a semifinales este martes por la noche, luego de vencer como visitante 1-0 a Sporting FC. Cartaginés, por su parte, derrotó a San Carlos 2-1, pero aún no asegura su pase a la siguiente fase. Además, la fecha 18 será clave en la tabla acumulada para las aspiraciones de ambos equipos de jugar este torneo internacional.

En este momento, Cartago está en el cuarto puesto de la tabla acumulada, con 57 puntos. Los aurinegros igualan a los brumosos en puntos y se colocan en el quinto puesto. Cartaginés tiene una diferencia de gol de +8 y Liberia tiene una diferencia de +5.

Liberia enfrentará a Liberia, este domingo, a las 3 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

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La diferencia es muy pequeña y por eso los resultados de la fecha del fin de semana serán fundamentales. Alajuelense ya tiene el cupo asegurado a la competencia internacional, pero a nivel local tiene el panorama más complicado, pues está fuera de zona de clasificación y el domingo enfrentará a Liberia, en el estadio Edgardo Baltodano.

Un panorama que se las trae

Vamos por partes: Liberia jugará contra Alajuelense y Cartaginés visitará el Colleya Fonseca para enfrentar a Guadalupe FC.

Una victoria de los brumosos los hace meterse de lleno en semifinales y les permite asegurar su espacio en la Centroamericana, independientemente del marcador con el que se dejen los tres puntos.

Ahí Liberia no tendría chance de regresar a la competencia internacional, aunque derrote a la Liga, porque ambos llegarían a la misma cantidad de puntos y los de la Vieja Metrópoli se meterían, por la diferencia de goles, siempre y cuando los coyotes no les metan una goleada escandalosa a los rojinegros.

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Guadalupe vs Cartaginés, estadio Coyella Fonseca (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

Si Cartago empata (haría 58 puntos) o pierde (se queda en 57) ante el equipo de la Rosa, Liberia tendría más chance siempre y cuando saque la tarea ante el equipo de Óscar Ramírez. Si los guanacastecos le ganan a los leones, llegarían a 60 puntos, por lo que el cuarto puesto en la acumulada sería de ellos.

Ante este panorama, el analista José Luis Bustos señaló que en el fútbol no hay nada imposible y el domingo, todos los ojos estarán puestos sobre estos dos partidos, por lo que están representando:

“En 90 minutos todo puede pasar; mientras haya posibilidades matemáticas, hay ilusión. El equipo de Liberia lo ha hecho muy bien, con José Saturnino Cardozo, y creo que darán la pelea.

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“Alajuelense estará pendiente de dos encuentros: el juego contra Liberia y el de Cartago, porque aunque algunos puedan creer que Guadalupe FC, por estar descendido, no haría nada, esos equipos son peligrosos, aunque no se jueguen nada. Además, ha pasado que Cartago ha caído en las últimas fechas y con la motivación de Liberia, cuidado y no hacen más de cuatro goles para clasificar”, afirmó.