La insólita conferencia de 5 minutos de Óscar Ramírez que dejó más dudas que respuestas

Óscar Ramírez llegó con reloj en mano para su breve conferencia de prensa este jueves. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez sorprendió a propios y extraños este jueves en la conferencia de prensa que brindó luego que Alajuelense goleó 5-2 a Puntarenas FC.

El Machillo seguramente impuso un récord, apenas tardó cinco minutos para atender las preguntas de los periodistas en una noche en la que fue cortante y no quiso profundizar en ningún tema en particular.

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Respuestas cortantes y sin profundidad

El que le consultaran sobre su futuro en el banquillo manudo no fue el detonante para actuar de esa manera, porque ni siquiera en las consultas más tranquilas quiso ampliar.

Andrey Aguilar, de FUTV, arrancó la rueda de prensa con algo simple, sobre la victoria contudente y cuál es su mensaje al grupo de cara al cierre de clasificación.

“El mensaje es de luchar hasta el final, hoy teníamos que ganar para llegar a algún grado de esperanza a lo que es el domingo y ver qué sucede”, fue todo lo que dijo en doce segundos en aṕenas la primera pregunta.

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Óscar Ramírez estuvo muy incómodo durante la conferencia de prensa de este jueves, (JOHN DURAN/John Durán)

El futuro de Machillo, un tema que evitó por completo

Luego vino la consulta sobre su futuro de la que no quiso referirse y lo resumió todo en siete segundos al decir que no quería hablar de eso.

De seguido, le preguntaron cómo trabajar al futbolista de cara a la última fecha al enfrentar un escenario que no pueden controlar al depende de otros resultados.

“Luchar hasta el final, creo que eso la historia lo dice y es lo que vamos a hacer”, lo único que dijo en seis segundos de respuesta.

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Una actitud que refleja tensión en Alajuelense

Así fue la tónica con todas sus respuestas en una noche en la que quedó más que claro que Machillo estaba ahí más por la obligación que dicta Unafut, que por voluntad propia.

Según la Unafut, las conferencias tras los partidos pueden durar hasta diez minutos, pero tras responder todas las preguntas en la mitad de ese tiempo, el técnico solo se levantó y se marchó de inmediato en lo que pudo ser su última conversación con los medios en la sala de prensa del Morera Soto.