Guillermo Villalobos aclara polémica al dar “Me Gusta” a publicación en que se criticó a Óscar Ramírez

Guilllermo Villalobos, defensor de Liga Deportiva Alajuelense, fue criticado por aficionados del cuadro rojinegro, luego de darle “Me gusta”, en Instagram, a una publicación en la que se criticó al técnico rojinegro, Óscar Ramírez.

Este jueves, el periodista Josué Quesada publicó un video en las redes sociales del canal TD Más, en el que habla de los manudos y que, a su criterio, ninguna persona está por encima de una institución como la Liga, llámese como se llame.

LEA MÁS: Guillermo Villalobos reconoce que ha derramado lágrimas tras durísima lesión en su rodilla

Un aparente gesto del jugador de Alajuelense Guillermo Villalobos alteró los ánimos de los aficionados rojinegros. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

A muchos les sorprendió ver que, entre los muchos “Me gusta” de la publicación, estaba el de Memo, el cual se quedó el tiempo suficiente para que alguien le tomara un pantallazo y lo esparciera por las redes, especialmente en X, antes conocido como Twitter.

Al ratito, el jugador retiró la reacción y explicó qué fue lo que sucedió en una publicación en la que diversos aficionados lo estaban criticando.

“Fue un dedazo, no hagan especulaciones porque no las hay, respeto para una leyenda”, indicó Villalobos en X, para referirse a su entrenador.

LEA MÁS: Alajuelense recibió dictamen médico de Guillermo Villalobos y es el que temían

Fue un dedazo , no se hagan especulaciones que no hay , respeto para una leyenda 👊🏽✌🏼✌🏼 — Guillermo (@memo6701) April 23, 2026

“Jamás se le haría una cama”

Luego, el creador de contenido Johan Guerra, el Tuca, un famoso aficionado rojinegro, tuvo una conversación con el jugador por Instagram en la que reafirmó la situación y hasta dijo que jamás se atreverían a ser desleales o hacerle una cama a Machillo.

“Jamás le faltaría el respeto a una leyenda como él; si algo tengo claro, son los valores de este club.

“A una leyenda y persona tan buena como él, jamás se le haría una cama. Si las cosas no han salido es por culpa de nosotros”, indicó Villalobos.

LEA MÁS: En ESPN revelaron noticias de Óscar Ramírez que muchos manudos no querían escuchar

Guillermo Villalobos le aclaró al creador de contenido Johan Guerra que sucedió con el Me Gusta que dio este jueves. (Tomada de X/Tomada de X)

¿Qué fue lo que dijo Josué Quesada?

En el video, Quesada fue crítico que los manudos no deberían idolatrar a Ramírez, ni hacer que todo lo que ganan, sea gracias a él.

“Cómo el liguismo deprecia su propio club, cómo el liguismo pone gente por encima de la institución. Nadie está por encima de la institución, nadie, ni don Alejandro Morera Soto.

“Claro, yo los entiendo, ante una crisis de años, una ausencia de felicidad de años, llega alguien y le da tres títulos, y por supuesto, lo quieren canonizar.

“Pero la LDA va a volver a ganar sin el Macho algún día; lo que está haciendo es, en dimensión, tan malo, como lo bueno que hizo en diciembre. Pasaste de lo sublime a lo ridículo y penoso, al no clasificar”, dijo el comunicador.