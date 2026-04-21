Guillermo Villalobos reconoce que ha derramado lágrimas tras durísima lesión en su rodilla

El defensa manudo Guillermo Villalobos se convirtió en una víctima más de las lesiones de rodilla en nuestro país.

El liguista salió lesionado de su rodilla tras una acción accidental con Kendall Waston este pasado domingo en el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa.

El jugador salió al mediotiempo y con hielo en su rodilla acabó de ver el partido, a la espera de que al día siguiente, se llevara el duro golpe de tener la noticia de que sufrió la temida lesión del ligamento cruzado que lo alejará de los terrenos de juego por lo que resta del año, ya que, según informó Alajuela en un comunicado oficial, estará alrededor de nueve meses sin jugar.

Memo fue estelar en el clásico (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Memo en su perfil oficial de Instagram publicó un sentimental mensaje tras conocer la gravedad de la lesión que sufrió este pasado fin de semana ante los morados.

“Han sido horas muy difíciles, llenas de preguntas, lágrimas, miedo e incertidumbre. Aun así, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para enviarme sus buenos deseos. Se los agradezco profundamente”.

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“A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero confío en que todo tiene un propósito. Aunque cueste asimilarlo, hay que seguir adelante. Con la fuerza de Dios, el apoyo de mi familia, mis compañeros y cada uno de ustedes, sé que saldré adelante”.

Guillermo estará de baja alrededor de 9 meses (Jose Cordero/José Cordero)

“A la afición liguista, gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas. Sus muestras de cariño significan mucho para mí. También quiero agradecer a las demás aficiones que han tenido gestos hacia mi persona; en momentos como este se demuestra que no existen colores, y eso lo valoro de corazón”.

“La vida a veces nos pone pruebas que no entendemos ni quisiéramos enfrentar, pero debemos asumirlas con la mejor actitud y aprender de ellas, siempre buscando el lado positivo”.

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“Gracias a todos. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que volveré más fuerte y pronto estaré dando lo mejor de mí en la cancha”, publicó Guillermo en su Instagram.

Villalobos se une a Malcom Pilone, quien sufrió esta lesión en la visita del león a San Carlos, y a Santiago van der Putten, que también se lesionó del cruzado en el duelo disputado en Heredia contra los rojiamarillos, los tres en este mismo semestre.