El comentario de Allan Alemán que hizo que todos sus compañeros se fueran en vivo de La Platea

En el programa de La Platea de este lunes, el tema del gran momento goleador de Marcel Hernández fue parte del debate, y eso dio pie para que Allan Alemán soltara un comentario que hizo que sus compañeros panelistas se fueran del estudio.

El exgoleador hizo una comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo en la que mencionó que la gente de fútbol sabe que las cosas que hace el argentino no las hace otro, pero que los goles de CR7 los pueden hacer otros goleadores, poniendo al cubano como un jugador distinto para el ámbito nacional.

Aleman le bajó el piso a CR/ y generó la indignación en La Platea (Jose Cordero)

Tras dicho comentario, un telespectador dejó un comentario criticando al morado, recordándole el tanto del Bicho de chilena ante la Juventus, a lo que Alemán respondió.

“Eso lo ha hecho David (Diach); un montón han hecho chilenas; Hugo Sánchez los hacía siempre, esos goles”.

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Ese comentario provocó que Christian Sandoval se fuera indignado, y a los segundos Mambo Núñez, Carlos Castro y hasta el mismo Diach se fueron por la afirmación de Allan, en medio de risas, burlándose del superratón.

En medio del vacilón, el exmorado reconoció que el Bicho es un buen jugador, pero no hay nadie como Messi, algo con lo que algunos de sus compañeros estuvieron de acuerdo y Sandoval no.