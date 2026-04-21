Abraham Madriz cuenta cómo se sintió jugando por primera vez en el Morera Soto

Desde el retiro de Esteban Alvarado a finales del año anterior, las incógnitas en la portería morada empezaron a salir a la vista; sin embargo, Abraham Madriz se adueñó del arco del Deportivo Saprissa y este domingo tuvo su primer clásico en el estadio Alejandro Morera Soto.

El joven guardameta tuvo un partido en el que respondió cuando se le exigió y, en el tanto que le marcó la Liga, poco pudo hacer ante el remate desde el manchón blanco de Ronald Cisneros, que de paso le ha anotado en los dos juegos disputados entre ambas escuadras en este semestre.

Madriz jugó por primera vez en el Morera ante la Liga (Jose Cordero)

Los morados regularmente juegan con una gran cantidad de público a favor, en la Cueva por obvias razones, pero de visitante también; es por esto que la visita a Alajuela era la prueba de fuego para Madriz de tener a todo un estadio en contra, algo que el arquero subrayó en la zona mixta después de terminar el clásico. Pese a que en la visita ante Herediano también tuvo el público en contra, no obstante, el estadio de la Liga es mucho más grande que el Carlos Alvarado.

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“Era el único estadio que me faltaba; por ahí es bonito jugar con el estadio en contra, era una experiencia que me faltaba; por ahí solo en Heredia lo había vivido y siento que es de gran crecimiento para mí este tipo de partidos; estos le ayudan a uno como joven para agarrar bastante experiencia y demostrar que uno está para esto”, mencionó el joven arquero.

Los morados no ganan en Alajuela desde el 2023

Abraham ha recibido un gol en cada clásico de este torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pese a que en lo individual el arquero hizo un juego correcto, los de Tibás se alejan de la cima y siguen sin ganar en el Alejandro Morera desde el 2023, algo que el portero no encuentra explicación, ya que no entiende la razón por la que les cuesta tanto vencer a los erizos.

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“No sé, yo lo que puedo decir es que son partidos complicados donde todo mundo está a puntita de pie en cualquier acción; siento que hemos jugado bien, hemos hecho buenos partidos, pero pequeños detalles no nos han ayudado, pero eso no nos estresa”, añadió el portero después de la consulta de La Teja.

Abraham Madriz ha sido estelar en todos los juegos de este semestre por el campeonato nacional; solo no tuvo minutos en el torneo de Copa que los de Tibás ganaron recientemente ante Sporting.